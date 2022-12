OBRT NA FRONTU U UKRAJINI: Zelenski krenuo u žestok otpor, Putin pominje mir!

Kada je 24. februara 2022. godine krenula ruska agresija na Ukrajinu, nazvana "specijalnom vojnom operacijom", očekivalo se da Kremlj postigne svoje ciljeve za tri dana ili dve do tri nedelje. To nisu bile procene samo laičke javnosti, već i vojnih stratega, koji su potkrepljivali svoje prognoze činjenicom da je ruska vojska nadmoćna. Nakon više od 300 dana krvavih borbi, prethodne prognoze su oborene. Ruska vojska je u martu držala četvrtinu Ukrajine, a u ovom trenutku svega 15 odsto i čak mora da se brani i na svojoj teritoriji! U apsolutnim brojevima to bi izgledalo ovako - Ukrajina ima 603.700 kvadratnih kilometara, od toga je Rusija na vrhuncu kontrolisala 161.752 km2, nakon čega su Ukrajinci povratili 43.500 kvadratnih kilometara. Trenutno se vode najveće borbe oko Bahmuta, a Rusi se upinju da zabeleže pobedu koja izostaje od avgusta. Sve ovo ukazuje da se polako ruši mit o nepobedivosti ruske vojske.

Šta se dalje može očekivati na frontu? Kako će poseta Volodimira Zelenskog Vašingtonu i najnovija tura moćnog naoružanja uticati na tok rata? Da li će se nešto pormeniti nakon što je Vladimir Putin otvoreno govorio o mirovnim pregovorima?

Gosti Usijanja:

dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu

Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig