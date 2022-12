DA JE ĐINĐIĆ POŽIVEO 3-4 DANA, NE BI BILO "ZEMUNACA"? Zoran Živković za Kurir TV otkrio: Pre atentata bila je dogovorena OVA STVAR

Bivši premijer Zoran Živković gostovao je u jutarnjem programu Kurir TV "Redakcija" nakon tvrdnji Vojislava Šešelja da će pokrenuti inicijativu za oslobađanje ubica Zorana Đinđića.

Živković je osudio izjave Šešelja, koji se javno hvalio sa bliskim vezama s pripadnicima Zemunskog klana, koje naziva herojima.

- To je isti karakter, ne bih prljao etar ružnim rečima, zamislite šta bih rekao. To je rulja na dobrim mestima koja je imala ambiciju da divlja i krade, oni sa oružjem, on bez. Ali bili su loguični partneri. To je znala i prethodna vlast. Ona vlast sa Zoranom kao premijerom je 2003. trebalo da stavimo tačku na divljanje kriminala - rekao je Živković.

On je potom pojasnio kakva je uloga vojske trebalo da bude u obračunu s kriminalcima.

- Tad su se stvorili uslovi jer smo mi iz zdravog cela DOS mogli da kontrolišemo vojsku, a ne Koštunica i Crnogorci. Trebalo je da postanem ministar odbrane 15. ili 16. marta. Nije trebalo vojska da se obračunava s kriminalcima, ali smo hteli da znamo da neće napraviti neki incident.

Opisao je i kako je trebalo da počne akcija hapšenja pripadnika Zemunskog klana.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:43 DA JE POŽIVEO 3-4 DANA, ĐINĐIĆ BI I DANAS BIO ŽIV Zoran Živković za Kurir TV otkrio: Pre atentata bila je dogovorena OVA STVAR

- To su saznanja koja su se posle atentata čula od svedoka saradnika. Mi smo znali da su Legija, Zvezdan i ostali deo Zemunskog klana. Dva dana pre ubistva Čume (Ljubiša Buha, prim. nov) je u Slovačkoj dao izjavu koja je bila osnov za hapšenje i samo je trebalo da se vojska drži po strani.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.