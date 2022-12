DA LI SU GARANCIJE AMERIKE I EU ČVRSTE? Stević: Priština razume samo silu diplomatije i silu VOJSKE! Sve ostalo je NEOZBILJNOST

Garancije Amerike i EU koje je Srbija dobila za srpsku zajednicu na KiM su bile presudne za okončanje krize na severu Kosova. Ipak, bilo je puno provokacija vlasti u Prištini i jednostranih poteza.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i profesor dr Velibor Stević, pukovnik komentarisali su situaciju na Kosovu i Metohiji nakon teškog perioda, pre, tokom i nakon postavljanja barikada.

Razgovor je započeo Vuković, osvrtom na garancije srpskoj zajednici na KiM.

- Geneza koja bi se pravila bi dugo trajala, ali kada čujemo Srbe sa Kosova, koji su u stalnom stresu, veoma je teško obezbediti individualna i lična prava. Sužen je manevarski prostor Srbije - započeo je on.

Ukazao je da su važni aspekti dogovora dokaz da je nova intervencija Kfor-a i NATO-a nužna jer je neozbiljnost Prištine očigledna.

Koliko su garancije Amerike i EU čvrste po pitanju opstanka Srba na KIM?

Koliko su čvrste ove garancije prokomentarisao je Stević.

- Imamo važan dokument 1244, svi ostali saveti, sporazumi i mišljenja su privremenog karaktera. Ovaj trenutak do juče na ovamo je dokaz da Priština razume samo silu. Silu vojske i silu diplomatije. Silu diplomatije je razumela kada se naša vojska približila do administrativne linije, ohrabrili smo naš narod, a međunarodnoj zajednici pokazali da nećemo tolerisati nikakve ustupke - ispičao je on.

Vuković je nazvao Kurtija teroristom koji na drugi način ne zna da se politički obračunava sa svojim protivnicima.

- Pantić koji je 20 dana sedeo u nekom kontejneru u nekoj ćeliji dokaz je da je potpuno jasno da je narod na Kosovu i Meothiji ostavljen bez ikakve odbrane - rekao je Vuković.

