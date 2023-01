IVICA DAČIĆ O CRNOGORSKOM PRIZNANJU KOSOVA: To će uvek opterećivati naše odnose, nismo to očekivali!

Zabranjivati ulazak u zemlju običnim građanima, pa čak i sveštenicima i igumanima je politički čin, nema nikakve veze sa bezbednošću kako je to zvanično saopštavano i Srbija traži da se ukinu ove represivne mere, kazao je u intervjuu za portal Adria ministar spoljnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

Kako ocenjujete to što DPS nije na vlasti u Crnoj Gori, a i dalje se zabranjuje srpskim državljanima ulazak u Crnu Goru?

- Očigledno je da se ova neprihvatljiva praksa nastavlja. To su političke odluke, donete po političkim kriterijumima i kao takve su nemoguće za bilo koju demokratsku državu, a naročito onu koja želi da ide ka Evropskoj uniji. Zabranjivati ulazak u zemlju običnim građanima, pa čak i sveštenicima i igumanima je politički čin, nema nikakve veze sa bezbednošću kako je to zvanično saopštavano. Mi tražimo da se ukinu ove represivne mere, zato što krše jednu od najvažnijih sloboda, a to je sloboda kretanja.

Očekujete li da će nekada Crna Gora povući priznanje Kosova?

- Mi nismo očekivali ni da će Crna Gora ikad doneti takvu odluku, pa je ipak donela, doduše kada je o tome odlučivala drugačija većina i drugačija vlada. Ali bez obzira na promene, ova odluka je i dalje na snazi. Na Crnoj Gori je da o tome odluči, ali ono što je jasno je da će činjenica da Crna Gora priznaje nezavisnost Kosova i Metohije uvek opterećivati naše odnose, za koje svi mi u Srbiji želimo da su najbliži i neopterećeni nijednim problemom.

Srbija je ostvarila značajnu diplomatsku pobedu u posljednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Može li se reći da je Srbija i njen predsednik Aleksandar Vučić poslednji bastion odbrane međunarodnog prava u Evropi?

- Predsedniku Vučiću bez sumnje pripada najveća zasluga za deeskalaciju krize na severu Kosova i Metohije, koju je izvala vlast u Prištini i Albin Kurti. To je bio izuzetno težak proces, praćen neviđenim pritiscima i ucenama, a sve to u okolnostima gde prištinske trupe sa dugim cevima mogu svakog časa da napadnu naše sunarodnike na severu KiM, da ih proteraju i da oružjem zauzmu to područje. To je bio cilj Prištine. Zahvaljujući ogromnom naporu, pre svega predsednika Vučića, Srbija je odnela pobedu, naš narod je zaštićen i to je najvažnije.

Šta očekujete u 2023. godini, po pitanju odnosa Srbije i Crne Gore, kao i regiona uopšte?

- Za Srbiju su odnosi u regionu jedan od glavnih prioriteta u spoljnoj politici. Mi nemamo nikog bližeg od naših direktnih suseda, pri čemu veliki broj naših sunarodnika živi u zemljama regiona i mi želimo da njihov status i položaj ni na koji način ne bude diskriminisan, a nažalost to se još uvek dešava. Želimo da razvijamo ekonomske odnose, jer tržišta u regionu su za našu privredu veoma važna, ali hoćemo i da nastavimo sa programom Otvoreni Balkan, punom snagom. Očekujem i nadam se da će u 2023. ova inicijativa dobiti nove članice iz regiona, zato što je isključivo usmerena na podizanje naših ekonomija, otvaranje tržišta i uklanjanje barijera, a to svima može da donese samo korist.

