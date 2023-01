UKRAJINSKI AMBASADOR ZA KURIR TV: Zahvalni smo Srbiji na pomoći! Smeta nam jedino slovo "Z" koje možemo videti SVUDA (VIDEO)

Mediji izveštavaju o tome da su pred praznike, posebno pred Novu godinu pojačani udari na ukrajinske gradove. Kakva je situacija u Ukrajini, imajući u vidu oštećenja energetske infrastrukture?

Da li su apeli za pomoći u energetskom sektoru urodili plodom i šta je sve potrebno kako bi se pomogao energetski sektor?

Volodimir Tolkač, ambasador Ukrajine u Srbiji, ekskluzivni gost jutarnjeg programa u emisiji RedakcijA, govorio je o situaciji u svojoj rodnoj zemlji.

- 28. decembra vratio sam se u Beograd iz Ukrajine. Mogao sam lično da se uverim da je ovo velika tragedija našeg naroda. 50% energetske infrastrukture je uništeno u Ukrajini. Sve se dešava upravo sada, kada je zima, te napade nismo mogli videti na leto i u proleće, već upravo sada. Svi gradovi imaju problem sa energetikom, sa vodom i sa isporukom električne energije. Ljudi u Ukrajini danas žive u situaciji koju možemo smatrati genocidom nad ukrajinskim narodom - rekao je Tolkač i dodao:

- Udari koji nisu samo po vojnim objektima, već i po civilnoj infrastrukturi, preko osamdeset udara imali smo uoči Nove godine, velika većina infrastrukture je uništena. VIdeo sam to svojim očima, ali naš narod je spreman da trpi zarad slobode - ispričao je.

Predstavio je napore koji će biti potrebni da se infrastruktura oporavi.

- Danas treba mnogo napora da se stabilizuje ovaj energetski sistem u Ukrajini. Dobijamo veliku pomoć naših prijatelja i partnera uključujući pomoć Srbije - rekao je Tolkač.

On je podsetio na sastanke sa srpskim zvaničnicima.

- Mogu da podsetim da sam poslednjih meseci imao nekoliko važnih sastanaka. Što sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, što sa ministrom za evropske integracije Tanjom Miščević, a uoči Nove godine imao sam sastanak i sa ministarkom za rudarstvo i energetiku Dubravkom Đedović, i tokom tih susreta pričali smo o pomoći Srbije u energetskom smislu - kazao je.

Voditelj je citirao objašnjenje predsednika Vladimira Putina, za niz udara na energetsku infrastruktru Ukrajine, kao legitiman odgovor na bombaški napad koji se desio, na ključni most koji povezuje Krim sa Rusijom.

Putin otvoreno laže

- Teško je komentarisati ovako otvorenu laž, pošto su, kada su 2014. godine okupatori anektirali Krim, nezakonito izgradili taj krimski most, jasno je bilo da taj most nije javna infrastruktura. Služio je da se oružje prevozi na istok Ukrajine, i taj prevoz oružja na istok zemlje i osvajanje teritorija doveli su do drugih posledica. Tokom osam godina osvajanja Donjecka i Donbaske oblasti mi smo obezbeđivali to stanovništvo vodom i svim potrebnim - ispričao je i nastavio:

- Sada, kada više nemamo pristup, to ne možemo da radimo. Međunarodni zakon, kao što znamo, kaže da agresor snosi odgovornost kako za ljude, tako i za sve oblasti koje su anektirali - rekao je.

Kako je više od 15 miliona ljudi napustilo zemlju, Tolkač je prokomentarisao mogućnost postojanja inicijative Kine i Međunarodnih zajednica.

Formula mira

- Bez obzira na agresiju mi pokušavamo da završimo ovaj rat mirovnim putem. On se sastoji u formuli mira koju je predložio predsednik Zelenski. Ta formula mira ima 10 tačaka. Ona predviđa ne samo da se rat zaustavi, već da se stvore uslovi za razvoj cele Evrope. Urađena je prema statutu Ujedinjenih nacija. Taj plan predstavlja energetski i ekološki poziv da se osnuje međunarodni sud pravde u kom će biti osuđeni ratni zločinci - rekao je.

Na komentar voditelja da je Rusija ovaj predlog već odbila, Tolkač se izjasnio.

- Počećemo od toga da je osnovni uslov za formulu za mir vraćanje teritorija koje je Rusija anektirala pod kontrolu Ukrajine. Godine, 1991. pred raspadom Sovjetskog Saveza, ove teritorije su pripale Ukrajini. To potvrđuju mnogi međunarodni dogovori. Sam Putin je više puta priznao da priznaje granice Ukrajine. Postoji ugovor o prijateljstvu između Ukrajine i Rusije, postoji Budimpeštanski ugovor, dakle međunarodno ne postoje prepreke da se te teritorije vrate Ukrajini. Reći ću samo još jedno, 85 % Ukrajinaca je spremno da se bori do kraja za ove teritorije.

Dalje je dao mišljenje po pitanju toga što Srbija nije uvela sankcije Rusiji.

- Ovo je teško pitanje koje biste mogli da zadate rukovodstvu Srbije. Mi smo zahvalni svim partnerima, svim stranim državama, svima demokratijama koje nam pomažu iz celog sveta. Mi sami ne bismo mogli da se borimo protiv tako velike države. S druge strane svaka država bira format kroz koji će pomoći Ukrajini. Juče sam bio u Vranju i posetio sam naše državljane i oni su veoma zadovoljni svim uslovima koje Srbija pruža. Hteli smo da možemo i da dobijemo političku i vojnu pomoć, ali ne mogu da diktiram nijednoj stranoj vladi šta će da odlučuje - ispričao je.

Na pitanje koliko je ukrajinskih građana trenutno u našoj zemlji i da li ovde ostaju, Tolkač je odgovorio.

- U Vranju je 83 državljana Ukrajine, to su uglavnom stariji ljudi, deca i žene, 1.100 ljudi formiralo je u Srbiji status privremene zaštite, od toga je 600 dozvola za rad izdato. Država Srbija čini sve što može za naše državljane i to se vidi, mi smo veoma zahvalni. Podsetiću da sam pratio predsednika Vučića koji je obišao naše državljane - rekao je.

Podelio je da, jedino što Ukrajincima smeta je slovo "Z" koje se pojavljuje svuda u gradu.

- Susrećemo se sa nekim lošim stvarima u Srbiji, to je slovo "Z" koje možemo videti svuda u gradu. Podsetiću na mural Lesje Ukrajinke, ukrajinske spisateljice, koja ima sprsko poreklo, bio zašaran tim slovom i ta atmosfera može uticati da li će državljani ostati u Srbiji ili ne - rekao je za kraj.

