SRBIJA KREĆE U OTOPLJAVANJE ODNOSA SA HRVATSKOM! Važna diplomatska inicijativa, PUPOVAC ZA KURIR: Sadašnje stanje mora da se menja

Ova godina mogla bi da bude godina otopljavanja srpsko-hrvatskih odnosa, a 6. januar, Badnji dan po julijanskom kalendaru, tačka je u kojoj će zvaničnici Srbije i Hrvatske, zajedno s predstavnicima srpske i hrvatske manjine, označiti početak tog procesa.

Obnova komunikacije

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je predsednik Aleksandar Vučić zatražio da se radi na odleđivanju odnosa sa Hrvatskom, tj. da se u tom cilju naprave konekcije sa ministrom za ljudska i manjinska prava Srbije Tomislavom Žigmanovim i predsednikom Samostalne demokratske srpske stranke Miloradom Pupovcem.

Žigmanov je, kao politički predstavnik Hrvata u Srbiji, rekao da je i više nego očito da postoji potreba da se obnovi službena komunikacija između institucija dve susedne države, a ne da se ona svodi na saradnju institucija dve manjinske zajednice.

Milorad Pupovac kaže za Kurir da je najveći problem u srpsko-hrvatskim odnosima nedostatak komunikacije i razgovora, te će prvi korak da se to prevaziđe biti dolazak Dačića na tradicionalni prijem u Zagrebu koji 6. januara organizuje Srpsko nacionalno veće. Osim njega i Žigmanova, ovom događaju će, prema najavama, prisustvovati i premijer Andrej Plenković s ministrima, kao i patrijarh SPC Porfirije.

Pupovac smatra da postoji sijaset razloga zbog kojih se sadašnje stanje međusobnih odnosa mora promeniti.

- Ako počnu razgovori i ako je dolazak zamenika premijerke i ministra spoljnih poslova Srbije otvaranje prostora za te razgovore i za približavanje temama koje treba raspravljati i rešavati, onda je to u ovom trenutku i ovom stanju odnosa jedino moguće i poželjno. To je prvi korak posle niza koraka koji su u ranijim razdobljima preduzimani, ali uvek smo se vraćali na staro. Ono što bi u ovom slučaju bilo važno jeste da se razgovoru pristupi trezveno, realistično, bez ikakvih nerealnih očekivanja, i taktično. Dakle, to su tri potrebna svojstva ovog i svakog budućeg razgovora, a onda će biti vremena da se kaže "hop" ako se doskoči do nečega. Ima dosta razloga zbog čega bi trebalo prekinuti sa ovim stanjem, dosta pitanja o kojima treba raspravljati i rešavati ih, i dosta ozbiljnih strateških interesa za sređivanje međusobnih odnosa - ocenjuje Pupovac za Kurir.

Četiri pitanja

On objašnjava da četiri pitanja spadaju u prioritetna, a jedno od najosetljivijih je uvek pitanje položaja Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. Naš sagovornik napominje da je upravo taj problem isturen kao onaj koji sada služi za otvaranje srpsko-hrvatskih odnosa.

- To znači da su dve vlade svesne važnosti tog pitanja i istovremeno su svesne i spremne pozitivno da tretiraju pitanje položaja Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. Pitanje prava manjina služi kao neka vrsta bajpasa. Drugo je pitanje nestalih, koje je staro i dobro poznato, i sada je potrebno da se tome pristupi trezveno, praktično i bez nepotrebne politizacije. Treće pitanje je saradnja pravosuđa u raznim oblastima, bilo da je reč o bezbednosti i kriminalu ili o preostalim suđenjima za ratne zločine, koji opterećuju međusobne odnose. Četvrto pitanje je pitanje saradnje u kontroli migracija, u borbi protiv organizovanog kriminala, opšte bezbednosti u regionu, a naravno ništa manje važna nije ni saradnja u oblasti ekonomije i energetike - naglašava Pupovac.

Govoreći o političkoj zastupljenosti ovih manjina u Srbiji, odnosno u Hrvatskoj, naš sagovornik ocenjuje da je veoma važna odluka Vlade Srbije i srpskog predsednika da Žigmanov bude član kabineta.

- To pokazuje punu svest o tome koliko to može značiti za hrvatsku zajednicu, ali i za hrvatsko-srpske odnose. Ista stvar je i sa Srbima u Hrvatskoj. Onda na red dolaze pitanja koja nisu uvek jednostavna, a to je ostvarivanje prava Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. Ona nisu uvek ista, ne mogu se uvek porediti, ali jesu prava koja se u boljoj atmosferi u dve zemlje i uz učešće predstavnika jedne i druge zajednice mogu efikasnije ostvarivati nego što mogu bez toga - zaključuje Pupovac.

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže za Kurir da Srbija treba da pokrene razgovor o rešavanju otvorenih pitanjima sa Hrvatskom.

- Jedno od njih jeste pitanje otete i uzurpirane imovine i stečenih prava prognanih Srba, drugih oštećenih građana i srpskih firmi. Pored toga, tu su pitanja položaja preostalih Srba u Hrvatskoj, procesuiranja ratnih zločina nad Srbima, nestalih lica, hapšenja srpskih veterana na osnovu lažnih dokaza i lažnih izjava svedoka saradnika... Smatram da u Hrvatskoj nema stvarne političke volje da se otvorena pitanja rešavaju na pravedan i trajan način. Bez obzira na to, Srbija treba da insistira na dijalogu - smatra naš sagovornik.

Najveće prepreke u srpsko-hrvatskim odnosima Ratna prošlost je polazište i izvorište svih nesređenih pitanja u srpsko-hrvatskim odnosima, a najveća i najosetljivija su: - traženje nestalih u ratu - sudsko gonjenje optuženih za ratne zločine - nesuočavanje s ratnim zločinima - nerešena imovina - politika sećanja, koja se ogleda u svim komemorativnim događajima

