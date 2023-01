"KURIR TELEVIZIJA NAJBLIŽA TELEVIZIJAMA SA NACIONALNOM FREKVENCIJOM"! Vesić: Silvija i Jelena imaju najbolji politički tok-šou

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić ima samo reči hvale za Kurir televiziju, a naročito za voditeljke emisije "Usijanje", Silviju Slamnig i Jelenu Pejović.

U intervjuu za Kurir televiziju u kome je govorio iskreno o svemu i svačemu, rekao je da je naša televizija po kvalitetu najbliža televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Silvija Slamnig i Jelena Pejović foto: Zorana Jevtić

"Na Kurir televiziji volim da gledam 'Usijanje', jer mislim da vaše koleginice Silvija i Jelena sjajno rade svoj posao. Volim i vaše vesti, a volim i Basaru, koji je zanimljiv na svoj način", kaže Vesić i dodaje:

"Mislim da je Kurir televizija po programu i kvalitetu najbliža televizijama sa nacionalnom frekvencijom".

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 09:36 Goran Vesić intervju

Govoreći o omiljenim TV licima nema dilemu, to su Kurirovi aduti koje je već pomenuo - Silvija i Jelena.

"Usijanje' je najbolji politički tok-šou. Ne postoji takav na drugim televizijama. Ogroman je posao raditi svakog dana takav tok-šou. I da svakog dana bude aktuelno. Samo oni koji se nikad nisu bavili novinarstvom ne znaju šta to znači. Vi do 14-15 sati tog dana ne znate ni koja vam je tema ni ko je gost, a treba se spremiti. Zato to poštujem", jasan je Vesić.

(Kurir.rs)