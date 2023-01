Viši savetnik u Stejt departmentu SAD Derek Šole istakao je da je u ovom trenutku ključno smirivanje situacije i nastavak rada na dijalogu Beograda i Prištine koji bi trebalo da bude zasnovan na nemačko-francuskom predlogu.

On je,uoči najavljene posete Beogradu i regionu sledeće nedelje, izjavio da je duh tog predloga i namera SAD u podršci tom predlogu da se obezbedi evroatlantska budućnost i za Srbiju i za Prištinu.

Takođe, Aljbin Kurti dozvolio je srpskom patrijarhu Porfiriju da poseti Kosovo i Metohiju, u okviru priprema za proslavu pravoslavnog Božića.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Privremenog Izvršnog veća Kosova i Metohije, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao ovog poteza Kurtija.

KURTI I RAŠIĆ SU LICEMERI! Anđelković prokomentarisao odluku da se dozvoli patrijarhu poseta: KO JE ON DA TO ODLUČUJE?!

- Licemerje, to je nešto što je ispod ljudskog nivoa, a ne samo političkog. Licemerje je i što je Nenad Rašić predložio Kurtiju da dozvoli partijarhu da dođe. Licemerje je što Kurti obaveštava javnost da je on taj koji za Badnji dan ili Božić dozvoljava da dođe patrijarh u svoju kuću. Nije on taj koji odlučuje gde će jedan mitropolit, a posebno patrijarh, da boravi na svojoj teritoriji i kad će da boravi - rekao je Anđelković.

