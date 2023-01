DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Da se svi u Srbiji bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost ujedinimo

Ispred Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kraj Jagodine održano je tradicionalno paljenje badnjaka u prisustvu preko 2000 ljudi iz Končareva, okolnih sela i grada Jagodine.

Ktitor ovog hrama je Dragan Marković Palma sa porodicom, koji se i obratio prisutnima.

- Badnji dan i Božić su dani praštanja i dani jedinstva. Ja pozivam sve u Srbiji, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost da se ujedinimo, a da nam ujedinitelj ne budu političke partije već Srbija i tako ćemo najbolje svi zajedno da odgovorimo na sve napade na našu zajedničku zemlju. Imam dva pitanja za deo međunarodne zajednice, prvo je: Da li se igde na svetu desilo da neko zabrani poglavaru jedne crkve da ode u svoju kuću, kao što je onaj Kurti zabranio srpskom Patrijarhu da ode u svoju kuću, u Pećku patrijaršiju?. Pa su posle Kurtiju rekli da to nije u redu, a on je navodno to ipak dozvolio. Naš patrijarh je otišao sa ministrom inostranih poslova Ivicom Dačićem u Zagreb da pošalje poruku mira Hrvatskoj. Ni mi ni Hrvati ne možemo da zaboravimo šta je bilo, ali naša politika je politika budućnosti, a ne politika prošlosti koju Hrvati non stop nameću. Kada se sretnu mladi iz Srbije i Hrvatske treba da razgovaraju o ljubavi, o životu, o biznisu, tako mi učimo našu decu - naveo je Marković i dodao:

foto: Privatna Arhiva

- I moje drugo pitanje za deo međunarodne zajednice je: Kažite nam gde je to Srbija pogrešila i šta to Srbija nije ispoštovala, koji to sporazum Srbija nije realizovala? Nema nijednog sporazuma koji Srbija nije realizovala i nema nijednog dogovora koji Srbija nije ispoštovala. Ali kosovski Albanci nisu ispoštovali niti realizovali nijedan. Deo međunarodne zajednice hoće da nam kaže da mi nismo to što jesmo i žele da nam promene našu ličnu kartu. To nikada niko neće moći.

Kako je dodao Marković, "moja poruka na ovaj pravoslavni praznik je sloga, bezbednost i ljubav u porodici, ali isto tako kao što voliš svoju decu, treba da voliš i drugu decu i ja pozivam sve roditelje čija su deca otišla na privremeni rad u inostranstvo, da pozovu svoju decu da se vrate u svoju državu, jer nema lepše i bolje zemlje od Srbije".

foto: Privatna Arhiva

U Hramu Svetog Jovana Krstitelja činodesjtvovali su sveštenici namesništva Beličkog iz Jagodine, a građani su mogli pre liturgije da celivaju mošti 13 svetaca koliko ih ima u ovom hramu i po čemu je jedinstven. Za sve prisutne obezbeđeni su kuvano vino, kuvana rakija, čaj i sokovi. Uz badnjak zaigralo se i srpsko kolo.

Kurir.rs