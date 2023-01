MINISTAR ODBRANE VUČEVIĆ PORUČIO: Napad na srpske dečake novi pritisak na Srbe da napuste enklave na Kosovu

Ministar odbrane Miloš Vučević gostovao je u jutarnjem programu Prve televizije gde je govorio o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, brutalnih napada na dečake, modernizaciji vojske i unutrašnjoj politici.

Ovo je bura emocija kada vidite te scene, u predvečerje Božića koji poziva na mir imate pucanje

-Što se tiče počinioca on se nalazi pred istražnim organima na KiM, a šta je stvarni motiv rekao bih da nas put vodi ka politici iz Prištine, posebno od 1999. godine. Uvek ide narativ da su Srbi okupatori, uljezi i da ih treba skloniti sa te teritorije. To iritira. Irtitira i ćutanje međunarodne zajednice, i pauza od 24 časa nigde u njihovim saopštenjima ne kažu da su upucana dva srpska dečaka, nego kažu da je došlo do pucanja na Kosovu ili što je još bezobraznije Kurti kaže upucana su dva kosovska državljana. Nisu to nikakva dva kosovska državljanina, to su dva srpska dečaka, koja su upucana zato što su Srbi i što su proslavljali Badnji dan. Nemojte da zamenjujemo tezu. Juče portparol EU stavio zastavicu tzv. Kosova na Tviteru i napisao da je došlo do pucanja. Kažite šta je dovelo do pucanja? Šta vam smetaju Miloš i Stefan? Šta je problem sa Stojanovićima i tim malim mestom? Imate neutralne izjave, i deo srpskog javnog spektra ćuti o tome. Nema nevladinih organizacija koje će skočiti za psa, mačku, nama je izgleda litijum važnije pitanje od ovog dečaka i našeg naroda na KiM. Ovo je bura emocija kada vidite te scene. U predvečerje Božića koji poziva na mir imate pucanje. Kurti dovodi do toga, on je agregat. On to promoviše. Ne kaže direktno, ali to je njegova politika i politika Prištine. On je na srpski Božić rekao da nikom nije obećao da neće hapsiti Srbe. Od 1999. godine ubijali su žeteoce, razneli su autobus kod Podujeva, pucali su na mladiće u Gračanici dok su čekali u redu za hranu, bilo je nebrojeno slučajeva. I sada ćete čuti da se nastavi politički dijalog, i mi prvi jesmo za to. Mi molimo sve da se vratimo za pregovarački sto, koliko goda da je teško. I to je posao predsednika države i pregovarača da moraju da sede u prostoriji s tim ljudima. Lako je to osuditi i bolje da je on u prostoriji s Aljbinom Kurtijem nego da smo mi svi u rovovima. Što ne znači da se neko plaši, nego je uvek bolje. Ako je formula da ne pucaju na naš narod da mi priznamo Kosovo onda to tako treba da kažu.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Oni doživaljavaju da su Visoki Dečani, Gračanica i ostale naše svetinje neka kosovska kulturna baština

Vučević je istakao da je ovo novi pritisak na Srbe da ne mogu da izdrže više u malim enklavama, kao i da je to herojski čin pucati na Srbe, jer ih doživljavaju kao strano telo.

-Oni doživaljavaju da su Visoki Dečani, Gračanica i ostale naše svetinje neka kosovska kulturna baština. Onda smatraju da su ovi uljezi, da je Kosovski boj bio njihov boj, da je Miloš Obilić bio Albanac a ne Srbin. Oni su izukrenuli sve što mogu. Pucano je na dečake zato što su Srbi i što slave Božić. Tog ubicu je iritiralo što dečaci nose badnjak. A onda ste imali i prebijanje na dan Božića kojeg je vijalo obezbeđenje iz nekog lokalnog kluba po ulicama.

Beograd mora da reaguje racionalno

KFOR je na Badnji dan predao zahtev za povratak srpskih vojnih snaga na KiM, a ministar ističe da to nije slučajno da se odgovor uruči na Badnje veče, a da će predsednik upoznati javnost s odgovorom.

-Molim sve one koje to interesuje da poslušaju pažljivo šta sve piše i iz toga treba da izvučemo određene zaključke. Ne mislim da je slučajno da nam na Badnje veče to uruče, nakon toliko dana. Beograd mora da reaguje trezveno i racionalno, da na svaki način pokuša da čuva mir i stabilnost, Srbe na Kosovu, da se ide u pravcu političkog razgovora. Bilo bi idealno da možemo da postignemo istorijski dogovor sa Albancima, ali ne treba mi da budemo ti koji će odustati, pa da nam opet stave oreol da nećemo da pričamo i da hoćemo da ratujemo, pa da nas stave na optuženičku klupu gde su nas državu. Čini mi se da opet farbaju tu klupu za nas i stavljaju tablu Srbija, da nas stave kao remetilački faktor i opet budemo krivi za ne znam ni ja šta. Mnogo je važno da Srbi na KiM ostanu jedinstveni i da se niko ne junači, da treba biti mudar. Jer neko čeka taj scenario da Srbi i Srbija pokažu neku agresivnost. Čeka se povod da se opravda neka nova Oluja ili Bljesak.

Oni nas ubeđuju da treba da priznamo Kosovo a za zamenu nam nude bolju perspektivu

Prvi čovek vojske istakao je da možemo očekivati vrlo izazovnu godinu, ali da to ne znači da treba da se obeshrabrimo.

-Biće verovatno još incidenata, biće napeto i teško. Daj bože da grešim oko toga, ali Srbija mora biti uporna. Oni nas ubeđuju da treba da priznamo Kosovo a za zamenu nam nude bolju perspektivu. A kada vam kažu da je gotovo pitanje nezavisnosti Kosova, a što tražite da priznamo nezavisnost? Šta vas briga za malu Srbiju kada ste vi to sve već rešili, kada je to nešto što je zaživelo? Nema nezavisnosti dok Srbija to ne kaže.

Molba za sve u Srbiji da ne tražite da predsednik pokaže sve karte unapred

Mnogi zapadni mediji najavljivali su pritisak nakon Božića, a ministar najavljuje da je za 12. januar najavljen dolazak visoke delegacije iz SAD i da će razgovori biti složeni.

-Mislim da će na stolu biti pitaje KiM. ZSO je nešto što je trebalo da se formira pre tačno 10 godina, a decenija izmiče a ona nije formirana. I baš zamislite deo koji se odnosi na obaveze Prištine nije ispunjen. A kada vi to kažete da nije ispunjena suština prištinskog dela onda oni kažu da nije ispunjen deo oko energetike i tablica. Mi moramo da preteknemo i razumemo okolnosti, nismo zemlja od 200 miliona stanovnika. Šta treba da uradimo, da zatvorimo vrata i kažemo da nećemo da razgovaramo? Da navučemo omču sebi na vrat. Moramo da tražimo diplomatsko rešenje. Molba za sve u Srbiji da ne tražite da predsednik pokaže sve karte unapred. Neozbiljno je, i taktički a posebno strateški. Pustite da se borimo za stolom kroz čist patriotizam, koji nije ukaljan, kroz čvrstu reč i iz toga dođemo do najboljeg rešenja za Srbiju.

foto: Printskrin/Instagram

Vojska ne treba da gaji kikiriki, ona treba da se naoružava

Minsitar je istakao da je veoma ponosan na sve pripadnike Vojske Srbije i specijalne policijske jedinice, da se u ovoj godini očekuje novo naoružavanje.

-Odziv je bio nikad bolji. Oni su bili spremni da urade sve što je potrebno na očuvanju suvereniteta i nezavisnosti naše države. Sreća da je nađem politički dogovor i da je došlo do relaksacije što se tiče pitanja koja su na stolu. Vojska je tu da brani svoju državu i sve građane Srbije, a na političarima da vode politiku i traže rešenja. Vojska zna šta znači rat i sukob, ali su oni oružana sila, nije to klub ljubitelja lirike. Vojska ne treba da gaji kikiriki, ona treba da se naoružava. Očekuje se dalja modernizacija, nešto nam je stiglo pred kraj godine iz jedne zapadne države. mislim da ćemo imati u januaru promociju novih složenih borbenih sistema koji su proizvedi u srpskim fabrikama. Vojska se napružava ne da se sprema za rat, već da odvraća one koji nisu dobronamerni. Da se ne lažemo, nisu svi dobronamerni. To ne znači da treba da mrzimo nekoga, već da shvatimo da sve države imaju svoje nacionalne interese. Kada Hrvatska kupuje oružje, pa gde ona to vidi opasnost? Šta će im to naoružanje kada ste većinski okruženi NATO državama i deo je NATO saveza? To ne znači da im mi osporavamo da ona kupuje, da ne bude zablude. A mi kada kažemo da kupujemo nove helikoptere oni kažu da se spremamo za rat. Mi se spremamo da budemo jači i da nas niko ne dira. Jačamo isključivo odbrambene kapacitete naše države.

Samo je problem kada mi kažemo da želimo čvrste veze sa Republikom Srpskom

Vučević se oglasio i na napade koji su mu upućivali zbog izjave o srpskom jedinstvu.

-Vidite da je nekima to tabu temu, ja sam zahvalan što su me napali, stojim iza svake svoje reči, ništa loše nisam rekao niti poručio protiv bilo koga. To je kratak intervju za novinsku agenciju SRNA, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, gde sam pre svega pričao o Rezoluciji 1244, a onda i o saradnji o Republike Srpske i Srbije u duhu Dejtonskog sporazuma. Ja nigde nisam rekao da ćemo ukinuti BiH, pa Srbija je sto puta poručila da priznaje suverenite BiH- Ali, BiH se satoji od dva entiteta- Republike Srpske i Federacija Bosne i Hercegovine. Vi ako dirate Republiku Srpsku vi dirate BiH, kakva je definisana. Je l’ problem kad neko kaže iz Srbije da smo za jedinstvo srpskog naroda. To ne smete da izgovorite. A nije problem kada Vlada u Tirani i Prištini potpišu deklaraciju o zajedništvu albanskog sveujedinjenja i brisanju granica, carina. To nije problem. Samo je problem kada mi kažemo da želimo čvrste veze sa Republikom Srpskom. Najbolje da priznamo Kosovo kao nezavisno i da se ukine RS, da vidimo šta još treba da uradimo i malo klečimo na kukuruzima i sve će posle toga biti idealno. Ako je to politika, ja neću da budem deo toga. Ja znam uz koga sam stao, uz Aleksandra Vučića i ono što on radi, ja u tu politiku verujem. To ne znači da ja menjam granice.

Ne mislim da treba da menjamo predsednika stranke Aleksandra Vučića

Predsednik države Aleksandar Vučić najavio je da će se povući sa čela SNS stranke, a Vučević je jasno izneo svoj stav po tom pitanju.

-Što se tiče SNS u toku su unutarstranački izbori na nivou mesnih i opštinskih i gradskih odbora. Ponosan sam kako to sve teče. Ja ne mislim da treba da menjamo predsednika stranke. Verujem u snažno liderstvo, jer ono daje snažne institucije. Ovo nije momenat kada nam treba novi stranački lider zbog svih okolnosti, no videćemo šta će biti. Nadam se da će Aleksandar Vučić biti lider stranke. Stranka ne beži od izbora. Svi traže izbore, a mole Boga da ne bude izbora. Ako idemo na izbore nemojte da menjate ploču. Nemojte posle da kažete da SNS traži izbore. Što se nas tiče ne moramo da imamo izbore, nas 2024. kao izborna godina. Ono što mora da bude je da krajem ove ili početkom sledeće godine mi idemo u redovan termin za lokalne i pokrajinske izbore. Vidim da su se malo ućutali povodom beogradskih izbora, oni sad biraju na konkursima kanidate za gradonačelnika. Malo mi smeta ova dvoličnost- malo smo za izbore, pa malo nismo. Naša država se pretvara u državu koja ide od izbora do izbora. Spustili smo cenzus i mislim da to nije dobar potez SNS. Neko dobije 3 posto i misle da su osvojili Himalaje. O svemu moramo pričati argumentovano.

foto: Printscreen/Instagram

Božićno jutro sam proveo sa vojnicima u bazi Dobrosin

Vučević je istakao da je Božić proslavio sa pripadnika 4. brigade kopnene vojske i generalom Mojsilovićem u bazi Dobrosin, u opštini Bujanovac.

-Bilo mi je zadovoljstvo da im se na božićno jutro zahvalim u ime svih građana Srbije na čuvanju otadžbine, što za njih nema praznika, što su bili u bazama, jer nisu bili sa porodicama. Posle toga sam uspeo da dođem na kasniji ručak sa svojom porodicom. Došao mi je stariji sin na odsustvo iz Niša. Ovo je drugi Božić kako bez oca proslavlja, pa je tu nekako rupa. Tu je majka, kao stub šire porodice. Radujem se Božići i slavi koji su u duhu našeg naroda. Ja sam ponosan pripadnik našeg naroda poštujući sve druge. Odrastao sam u takvom ambijentu. Izuzetno sam ponosan što je Srbija multuetnička. Juče nas je dočekao kapetan mađarske nacionalni koji se oženio u Vranju. Znate kako voli i čuva Srbiju.

