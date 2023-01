KAKO STRANE AGENTURE IZVIĐAJU TEREN U SRBIJI? Bezbednjaci o rekordnom broju špijuna u Beogradu

Obaveštajni podaci pokazuju da je u Beogradu oko Nove godine boravio "rekordan broj stranih špijuna" i da to nije zabeleženo još od Drugog svetskog rata, obelodanio je juče predsednik Aleksandar Vučić. On je rekao i da su strane službe uništile projekat eksploatacije litijuma u Srbiji.

Napad na Srbiju

Vučić kaže da je "Beograd za Novu godinu bio kao Kazablanka" i da "nema špijuna koji nisu okupirali naše hotele".

- Rekord smo postigli, špijuni su okupirali sve hotele, privatne smeštaje, kuće, zgrade, vile. To nikad tako nije bilo, rekord smo postigli, takav broj špijuna od 20. decembra do 5. januara u Beogradu nije zabeležen od Drugog svetskog rata. Očigledno je da su mnogi spremali svašta, ali dobro. Znate, strane službe rade svoj posao, tako su nas uništili s litijumom. Ja sam jedini koji o tome smem da govorim. Direktno su nas strane službe uništile - izjavio je Vučić.

Komentarišući projekat eksploatacije litijuma u Srbiji, koji je trebalo da sprovodi anglo-australijska korporacija "Rio tinto", on je tokom gostovanja na televiziji Pink više puta ponovio da je učinjena greška što se odustalo i da to nije bio samo "kompanijski rat" "Rio tinta" i drugih kompanija već "napad na Srbiju". Vučić dodaje da nije bio svestan "dubine tog napada", uz opasku da su upravo strane službe sprečile da koristimo litijum, koji je mogao da obezbedi ogroman rast.

Izviđanje terena

Dekan Fakulteta za studije bezbednosti Miroslav Bjegović kaže za Kurir da ne treba da iznenađuje predsednikova izjava da je Beograd tokom praznika bio pod najezdom obaveštajnih službi.

- On im je tako ukazao na njihove prljave namere, a najvažnije je da je naš bezbednosno-obaveštajni sistem odradio svoj posao, pod njihovom su prismotrom bili sve vreme. S obzirom na to da su građani u prazničnom raspoloženju, trebalo je iskoristiti takvo euforično stanje i izvršiti zapadno obaveštajno izviđanje terena, odnosno snimanje raspoloženja i poverenja građana prema aktuelnoj vlasti, prvenstveno prema Aleksandru Vučiću. To se radi putem neposrednih kontakata u kafanama, kafićima, na javnim mestima. Zatim ispitati stavove o KiM, gde im se sugeriše da je to završena stvar i da treba da se prizna kosovska nezavisnost zarad evropskih integracija i na kraju hitno uvesti sankcije Rusiji gde smo jedino mi, po njima, usamljeno zalutalo stado u EU i zbog čega možemo očekivati sankcije - opisuje Bjegović.

foto: Redakcija, Kurir tv

Naš sagovornik objašnjava da je sve skopčano s pritiscima na Srbiju.

- Navedena i instruisana pitanja trebalo bi da utiču na usklađivanje mišljenja naših građana sa "evropejcima" i baš ove obrađene informacije treba da dobiju specijalni izaslanici EU i SAD, koji će doći početkom ove i naredne nedelje sa još jačim pritiscima na Beograd. Zaključak bi bio: neka oni rade svoj posao, a mi ćemo svoj. Borićemo se za naše nacionalne interese i nećemo dati svoje. Čuvaćemo ne samo naš nego i evropski mir - smatra Bjegović.

