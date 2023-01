ŠTA GOD DA SE PRESUDI MONSTRUMU KURTAJU, BIĆE LOŠE PO SRBE NA KOSOVU? Stručnjaci: Dižu ga kao heroja, suđenje neće biti pravično

Na Badnje veče 6. januara u Gotovuši kod Štrpca ranjeni su dečaci Stefan (11) i Miloš Stojanović (21). Na njih je iz vozila u pokretu pucao lokalni Albanac Azem Kurtaj pripadnik tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga, koji se nekoliko sati nakon incidenta predao policiji.

U razmaku od nekoliko sati grupa Albanaca pretukla je Stefana Tomića (18) iz Klokota dok se sa bratom vraćao s ponoćne Božićne liturgije u Crkvi Svetog Petra i Pavla u Klokotu.

Osim “oštre osude” napada na srpsku decu iz Evrope na Badnje veče stigao je i odgovor KFOR-a da nema potrebe za povratkom Vojske Srbije i oružanih snaga Republike Srbije na teritoriju KiM.

Gosti Usijanja bili su Milovan Drecun, predsednik Odbora za KiM Skupštine Srbije, i Veljko Nestorović, urednik na portalu “Kosovo online”. Oni su se u svom gostovanju dotakli ovih brojnih napada na Srbe.

Naime, najpre su se osvrnuli na Kurtaja i njegov stravičan čin, ali i na albanske medije koji ga uzdižu i nazivaju ga herojem.

- On je već heroj za njihove medije za albansku javnost. Kada pogledate naslove kako se priča o njemu i po njegovoj "tragičnoj sudbini" i kako je on bio isprovociran. Kako je njega napala masa i on je morao da se brani i da je slučajno upacao mladića i to dete. Od njega se pravi neki heroj - rekao je Nestorović i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Šta god da sud presudi, neće biti dobro. Ako vi njega osudite, on će u tamošnjim medijima biti heroj i neki Albanci će hteti da se osvete. Ako ga oslobode, to će pokazati da je dozvoljen lov na Srbe. KFOR u ovom trenutku, a pogotovo EULEKS nisu nešto na šta Srbi mogu da računaju.

Drecun smatra da je najveća nepoznanica u oružju iz koga je pucano.

- Da li je to možda službeno oružje pripadnika KBS? Jer koliko sam video KBS se nije oglasio, samo je potvrđeno da je njihov pripadnik. Da li je bio na zadatku iako je bio u civilnoj odeći? Možda je bio na zadatku jer pripada obaveštajnom delu KBS. Jer kada pokušate da ubijete dvoje ljudi, od kojih je jedno malo dete, onda to nije slučajno. Suđenje neće biti pravično. Ako se ispostavi da je imao službeno oružje onda je bio na zadatku - rekao je Drecun.

foto: Kurir Televizija

- Njegov advokat je rekao da je išao na ručak. Pa šta će njemu oružje kada je bio na ručku - nadovezao se Nestorović.

ŠTA GOD DA SE PRESUDI MONSTRUMU KURTAJU, BIĆE LOŠE PO SRBE NA KOSOVU? Stručnjaci: Dižu ga kao heroja, suđenje neće biti pravično

