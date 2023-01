ZAŠTO JE KFOR ODBIO SRPSKU INICIJATIVU? Srećko Đukić: Zahtev za povratak naših snaga trebalo je dobro diplomatski pripremiti!

Tokom praznika, napadnuti su i povređeni dečak i dva mladića srpske nacionalnosti na KiM. Da li je to dovoljan pokazatelj da su Srbi u pokrajini nebezbedni? Posebno imajući u vidu da je i u proteklom periodu bilo više etnički motivisanih incidenata protiv Srba..

Da li može da se kaže da je misija Kfora - garant mira i stabilnosti odgovorio na svoje zadatke, s obzirom na ugoržavanje bezbednosti Srba?

Savetnik Stejt departmenta Derek Šole, boraviće u Beogradu, u četvrtak 12. januara. Kako je najavljeno razgovaraće sa zvaničnicima Vlade o energetskoj bezbednosti, regionalnoj ekonomskoj integraciji i napretku Srbije ka EU. Kakve poruke tokom posete Šolea očekujete?

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 04:31 Zahtev oko povratka naših snaga je trebalo da se podnese, ali posle dobre diplomatske pripreme!

Gosti jutarnjeg programa Redakcija, Đorđe Vukadinović, politički analitičar i Srećko Đukić, bivši ambasador i diplomata razgovarali su o gorepomenutim navodima i generalno o kosovsko-metohijskoj krizi.

U priču je uveo Vukadinović.

- Suviše je očigledno ko je tu loš momak. Ko stalno preti i izaziva incidente - započeo je on.

Spomene o budućim sporazumima prokomentarisao je Đukić.

- Mi se nekad pozivamo na rezoluciju 1244, a nekad se ne pozivamo. Ona jednim delom odgovara Srbiji, drugim delom ne. A razlog tome je jer je pravljena je u vreme 1999. godine, kada je Srbija bila apsolutno sama, apsolutno! Ovaj zahtev oko povratka naših snaga je trebalo da se podnese, ali posle dobre diplomatske pripreme! -rekao je.

Podvukao je sramne propuste srpske diplomatije.

- Setite se da je Eskobar odmah, čim je najavljeno iz Beograda da će Srbija podneti taj zahtev, rekao da to Amerika kompletno odbija! Amerika je o tome saznala iz novina iz neke izjave! Gde je bila naša diplomatija? Gde je naša diplomatska misija u UN? Gde je naša ambasada u Vašingtonu, u Londonu, u Parizu!? Kod svih činilaca koji odlučuju o tome! Mi smo prosto hteli da to ne uspe, da smo to ostavili za godinu dana - rekao Đukić.

Naglasio je da je poznato Srbiji da je EU protiv Srbije, nazvavši potez Beograda, prstom u oko.

Vukadinović se donekle saglasio sa sagovornikom.

- Ne treba gurati prst u oko, ali ishod bi bio sličan. Ja ne mislim da je ovo loš ishod, jeste bilo malo čudno, ali mislim da nije loše što je zahtev podnet, jer se povećava i podiže se ulog KFORA i odgovrnost Zapada - rekao je on.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.