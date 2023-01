MIRA MARKOVIĆ MI NUDILA DA BUDEM ŠEF POLICIJE, A MILOŠEVIĆ VILU NA DEDINJU: Nastavak šok tvrdnji Milomira Marića

U drugom delu svoje velike životne ispovesti, novinar i urednik Milomir Marić nastavio je da otkriva neke šokantne detalje poput onog da mu je Mira Marković nudila da bude šef diplomatije ili policije, ali i da je kod vlasnika Pinka Želja Mitrovića bio samo deo scenografije u studiju.

- Ljudi mene sada napadaju da sam bio urednik Mire Marković. Posle 5. oktobra TV Arte, čuvena francuska televizija, pravila je neki film o Slobi i razgovarala sa mnom. Ispričao sam im da su mi mnogi u vrhu SPS govorili da nisam normalan, da ne znam da je to brod ludaka, da ću ostati bez glave ili bez posla. Dobro sam prošao, jer sam ostao samo bez posla. Inače, istovremeno je Mira pisala za Dugu, pisao je i Đinđić. Pitao sam Miru da li Sloba čita Dugu i rekla mi je da kada ju je donela iz kuće da joj je Milošević rekao: "Nosi to đubre iz kuće". Ja sam mislio da sam genijalan jer štampam 98 strana protiv Slobe, i dve protiv Mire. Međutim, neki koji su napravili velike karijere kažu da sam ispao budala. Istina, najbolje ponude za posao davala je Mira, nudila mi je da budem šef diplamatije ili unutrašnjih poslova. A Milošević mi je nudio vilu na Dedinju - ispričao je Marić za Srpski Telegraf i prisetio se da su, kada su nekada donosili tekstove u Dugu - morali da donesu i flašu rakije:

foto: EPA/Srđan Suki

- Ako ne doneseš, urednik neće da ti čita tekst. Tada su svi bili pijanci. Ovo današnje novinarstvo me više ne interesuje. Danas, žao mi je što se ne bavim pisanim novinarstvom, sve živo sam tome posvetio. Meni su pobijeni i junaci i oglašivači, a čitaoci su osiromašili i obnevideli. Tada sam postao jedan zabavljač, možda mi je to neki kompleks jer kod Slobe nisam mogao da se pojavljujem na TV. Kada sam bio lep, mlad i pametan, TV vrata su mi bila zatvorena.

U ispovesti za Srpski telegraf, Marić se prisetio kako ga je Željko Mitrović pozvao jednom da učestvuje u nekim TV emisijama, ali da "sedi i ne govori, da ljudi vide kako izgleda".

- Mnogi u našim redakcijama, obično najgori novinari, radili su za policiju. I ja sam znao ko su. Ja sam kasnije upoznao sve šefove službi, i vojnih i civilnih, postao sam prijatelj sa njima. Pitao sam jednom Jovicu Stanišića zašto me nikad nije angažovao iako mnoge stvari znam, obišao sam ceo svet, upoznao razne važne ljude. On mi je rekao: "Mladiću, mi smo tebe mnogo voleli, ali za nas je radio poslednji ološ. A tebe smo poštovali i nije nam to palo na pamet. Samo mi je bilo žao što nekad nisam mogao da ti poturim neke informacije, bio si na tragu velikih stvari, ali falilo ti nešto. Ti si otkrivao stvari protiv države ono što smo mi hteli da sakrijemo" - ispričao je Marić i dodao je da je "Draža Mihajlović bio poslednja osveta UDBE".

(Srpski telegraf / Kurir.rs)