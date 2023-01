BEOGRAD I ZAGREB OTOPLJAVAJU ODNOSE BEZ MILANOVIĆA: Hrvatski predsednik zaobiđen zbog zapaljivih izjava

Početak godine prošao je u znaku novog pokušaja otopljavanja srpsko-hrvatskih odnosa. Božićni prijem u Zagrebu, koji tradicionalno organizuje Srpsko narodno veće, označio je početak tog procesa, pokazao dobru volju visokih zvaničnika Srbije i Hrvatske da on urodi plodom, ali i otkrio da će iz njega biti izostavljen hrvatski predsednik Zoran Milanović.

Njegove zapaljive izjave protiv Srbije, ali i izuzetno loši odnosi s premijerom Andrejom Plenkovićem dobro su odvagani razlozi što je isključen iz zajedničke misije, mada neće ni smetati, ocenjuju sagovornici Kurira.

Dvojstvo u Hrvatskoj

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Srbije Tomislav Žigmanov ocenio je da je prisustvom zvaničnika iz Srbije na proslavi Božića srpske manjinske zajednice u Hrvatskoj napravljen kvalitativan iskorak u odnosima dve zemlje. Na pitanje koliko to što neretko postoje različite poruke od najviših zvaničnika Hrvatske prema Srbiji i uopšte o položaju srpskog naroda može da predstavlja dodatni otežavajući korak da se problemi prevaziđu, Žigmanov kaže da je sigurno da ta vrsta "pluralnosti državne scene, dvojstva koje postoji u Hrvatskoj" može biti otežavajuća okolnost kada su u pitanju poruke i uopšte ambijent novog procesa otopljavanja hrvatsko-srpskih odnosa.

foto: Printscreen/RTV

- Ali isto tako se mora znati da je Hrvatska u političkom sistemu država u kojoj je vlada ta koja ima krucijalnu ulogu u određivanju političkih državnih procesa i da je pozicija predsednika republike više simbolična - rekao je Žigmanov, prenosi RTV.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić otkrio je prvog dana nove, 2023. godine da je predsednik Aleksandar Vučić zatražio da se radi na odleđivanju odnosa s Hrvatskom. On je potom 6. januara zajedno sa Žigmanovim prisustvovao prijemu u Zagrebu na kojem je bio i Plenković sa ministrima. Prema našim saznanjima, Milanović nije bio ni pozvan. Dačić za Kurir kaže da je Beograd prvi pružio ruku Zagrebu u želji da normalizuje i relaksira odnose.

foto: Beta Lana Svilar Dominić

- Poneli smo se veoma odgovorno u smislu poruka koje smo poslali. Mi smo prvi pružili ruku i videćemo kako će se to dalje odvijati. Beograd je u dogovoru s Miloradom Pupovcem iskoristio tradicionalni božićni prijem Srpskog narodnog veća u Zagrebu u pokušaju da dođe do diplomatskog otopljavanja odnosa sa Hrvatskom. Moj zadatak je bio da prenesem poruku da, i pored svih međusobnih razlika, moramo da se dogovaramo o pitanjima koja se tiču sadašnjosti i budućnosti i da stvari vezane za prošlost rešavamo na miran i kulturan način - rekao je Dačić.

BiH kao okidač

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da je u ovom osetljivom procesu bilo čak i neophodno zaobići Milanovića baš zbog njegovih neodmerenih, ali uvek sračunatih izjava.

foto: Kurir TV

- Uveren sam da Milanović nema ništa protiv otopljavanja odnosa sa Srbijom, pa samim tim neće ništa konkretno raditi protiv približavanja Srba i Hrvata. S druge strane, on svojim izjavama zaista može naneti štetu tom procesu. Zato je i sa srpske i sa hrvatske strane možda i bolje što je on isključen iz toga. U Hrvatskoj je odnos između Plenkovića i Milanovića toliko loš da je to ponekad teško objasniti. Negde je i interes hrvatske vlade i Plenkovića da što više isključe Milanovića gde god mogu, pa tako i u ovoj stvari. Ali činjenica je i da on ovom procesu neće smetati, jer je interes Hrvatske da ima dobre odnose sa Srbijom zbog BiH, a to je danas ključno pitanje za Hrvatsku. I Srbi i Hrvati se osećaju ugroženo u BiH i prirodno je to približavanje Beograda i Zagreba kako bi zaštitili svoje narode od majorizacije u BiH i sprečili pokušaj unitarizacije - objašnjava naš sagovornik.

Graovac smatra da izuzetno važno relaksirati srpsko-hrvatske odnose kako bi Srbi u Hrvatskoj ostvarivali što šira prava, kao i Hrvati u Srbiji.

- Srbija je pružila ruku i verujem da ima nekoga s one strane ko će na nju odgovoriti. Naravno, ne treba upadati u zablude da se odjednom rodila velika ljubav između Beograda i Zagreba. U pitanju su goli interesi. Situacija u BiH je bio okidač - naglašava on.

Sve uvrede Milanovića na račun Srbije Od "šaraj malo" do "šake jada" Zoran Milanović je izgradio imidž nepredvidivog i često neotesanog političara koji je o najosetljivijim temama progovarao na grub i uvredljiv način, uz obilato korišćenje neprimerenog rečnika. Ostala je upamćena njegova izjava "Šaraj malo", upućena Srbiji kako ne bi slala sve migrante ka Hrvatskoj. U migrantskoj krizi posebno je bio inspirisan da provocira Srbiju, pa je jednom prilikom izjavio: foto: Beta Daniel Kasap - Orao ne lovi muve. Mi smo orao... Nije realno da vraćamo izbeglice u Srbiju. Ponašamo se razumno. Ne želim da hrvatske firme imaju bilo kakvu štetu. Nije ovo rat. Ja pokušavam reći šta Srbija zaista može da napravi. Zašto se stalno podgreva psihoza? Hrvatska je starija, pametnija, nije agresivna, ali moramo da štitimo svoje interese. Znao je da Srbe nazove i "šakom jada": - Mi tim ljudima gledamo kroz prste, da, i to je granica tolerancije, granica do koje sam se spreman praviti blesav, nemoj me terati više od toga. Nažalost, to je šaka jada koja već više od 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku... Nema ih deset miliona, a oni bi želeli biti gospodari celog Balkana. Jedna od poslednjih skandaloznih izjava Milanovića jeste komentar povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o srpskoj deci ubijenoj na Petrovačkoj cesti tokom "Oluje". On je rekao da mu je priča o deci "postala nepodnošljivo gadljiva".

Kurir.rs