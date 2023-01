PREMINULA NARODNA POSLANICA: Jelisaveta Veljković umrla u 72. godini

Narodna poslanica Jelisaveta Veljković preminula je u 72. godini, posle duge i teške bolesti.

Ona je bila narodna poslanica tri puta do sada. Prvi put je izabrana za poslanicu u desetom sazivu, od 2014. do 2016, zatim ponovo u 11. sazivu, od 2016. do 2020, i na kraju u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine.

Rođena je 1951. godine. Živela je u Sremskim Karlovcima, bila je pedagoškinja, a u penziji je od 2006. godine.

U 12. sazivu bila je članica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za prava deteta, kao i zamenica člana Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Tokom 12. saziva u plenumu se obratila u jednom navratu, u postavljanju poslaničkih pitanja Vladi Srbije nije učestvovala nijednom, kao ni u traženju obaveštenja i objašnjenja. Na redovnim zasedanjima u Skupštini je provela 343 sata, i učestvovala u glasanju o 89 akta, a za 88 akta je glasala “Za”.

U 13. sazivu izabrana je za poslanicu kao 103. na listi Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu bila je deo poslaničke grupe PUPS - solidarnost i pravda. Članica je Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za prava deteta, i zamenica člana Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za dijasporu i Srbe u regionu.

