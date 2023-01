NJEGOVA BIOGRAFIJA JE ZA SVAKO POŠTOVANJE i jedan je od uticajnijih svetskih političara! KRITIKOVAO PRIŠTINU, A HVALIO SRBIJU

Viši savetnik Stejt dipartmenta Derek Šole predvodi jednu od najjačih američkih bezbednosno političkih delegacija u poslednjih nekoliko godina koja je posetila zapadni Balkan.

Njegova biografija je prebogata, a ovo su najznačajnije stavke iz njegove političke karijere.

Derek Šole je visoki zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država. Među četvoro je zvaničnika koje postavlja lično predsednik SAD. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić opisao ga je kao strašno važnog čoveka i kao nešto više od savetnika.

foto: Kurir Televizija

Nedavno je tražio od Kurtija da odustane od preregistracije i izazvao bes Albanaca sa Kosova i Metohije, a na tviteru je kritikovao Prištinu, a hvalio Srbiju upravo zbog preregistracije. Radio je sa uticajnim američkim diplomatama kao što us Džejms Bejker, Struob Talbot i Ričard Holbruk. Služio je u nekim od najviših ešalona Bele kuće, Pentagona i Stejt dipartmenta. Karijeru je započeo u Vašingtonu 1993. godine kao istraživački asistent državnog sekretara Džejmsa Bejkera. Bivšem predsedniku SAD, Bilu Klintonu pridružio se 1999. godine.

foto: Kurir Televizija

U to vreme je bio specijalni savetnik još jedne legende američke diplomatije Struoba Talbota. Od 2009. do 2011. radio je u kabinetu nekadašnje državne sekretarke Hilari Klinton. Od 2011. do 2012. radio je u Beloj kući kao specijalni pomoćnik predsednika i viši direktor za strateško planiranje u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD. Od 2012. do 2015. bio je pomoćnik ministra odbrane za međunarodnu bezbednost gde je rukovodio odbrambenom politikom SAD prema Evropi, Bliskom istoku, Africi i zapadnoj hemisferi.

Služio je i kao član tranzicionog tima u Stejt dipartmentu tokom perioda kada se administracija Džoa Bajdena spremala da preuzme Belu kuću. Sličnu ulogu imao je i u Obaminom tranzicionom timu 2008., a tokom predsedničkog mandata Donalda Trampa povukao se iz administracije.