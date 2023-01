POSLANICI U POSETI SAD! Tomić: Više nas ne vide kao glavnog negativca, ali smo im stavili do znanja da je KiM neotuđivi deo Srbije

Slika naše zemlje u SAD se menja i više nas ne vide kao glavnog negativca, već državu koja želi da sarađuje i da kroz „Otvoreni Balkan” čitav region vodi ka EU, kaže poslanik SNS-a u Skupštini Srbije Zoran Tomić.

Devetočlana delegacija Skupštine Srbije boravila je od 12. do 22. decembra u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru programa „Otvoreni svet” kancelarije Kongresa za internacionalno liderstvo, gde je na licu mesta saznala kakav je način rada njihovih federalnih, regionalnih i lokalnih institucija.

U devetočlanoj delegaciji iz Srbije koja je boravila u Americi bilo je petoro predstavnika vladajuće koalicije (SNS i SDPS) i četiri člana opozicije (Zajedno, NDB, PSG i SDA).

Kao deo delegacije bio je narodni poslanik Srpske napredne stranke Zoran Tomić iz Kruševca. Za „Politiku” kaže da poziv za učešće na ovom programu jasno govori da je Srbija zemlja za koju su SAD zainteresovane da prodube saradnju, a sve zahvaljujući naporima predsednika Aleksandra Vučića i politici koju vodi.

foto: RTV Santos, Printscreen

Tomić ističe da su ukazali na to da Srbija jeste za mir i stabilnost, jer je to i politika našeg predsednika Vučića i da kroz inicijativu „Otvoreni Balkan” to sprovodi u delo, što je naišlo na podršku domaćina.

Prenosi da su razgovori s kongresmenima bili odlični.

„Postavljali su dosta pitanja, saslušali su naše stanovište i predloge o potencijalnoj saradnji u oblasti ekonomije, ali i nauke, obrazovanja, sporta… Ponosan sam što su u najboljem svetlu govorili i o aktivnostima našeg ambasadora Marka Đurića, kog su imali prilike da upoznaju i koji je na njih ostavio odličan utisak. Zaista se slika Srbije u SAD menja i više nas ne vide kao onu Srbiju iz devedesetih godina predstavljenu kao glavnog negativca, već kao Srbiju koja želi da sarađuje i koja kroz inicijativu ’Otvoreni Balkan’ čitav region želi da vodi ka EU”, ističe Zoran Tomić.

Zoran Tomić kaže da je razgovor s Martinom Makdovelom sigurno bio najteži koji su imali tokom posete, gde su jasno videli kakvu politiku SAD vode prema našem regionu.

Kaže da su dobili jasne signale da nas podržavaju na putu ka EU i da su spremni da pomognu maksimalno, ali i da po nekim pitanjima ne možemo lako doći do usaglašavanja stavova.

Takođe su i sa naše strane uvideli da smo jedinstveni po pitanju naše južne pokrajne i da nema pogovora o kršenju našeg Ustava.

„Stavili smo do znanja da je ona neotuđivi deo Srbije, dok se gledište SAD naravno razlikuje po tom pitanju. S naše strane kao poslanika vladajuće koalicije jasno smo ukazali na to da smo zemlja koja ide ka EU i pojasnili naš stav i položaj u geopolitičkom smislu da se zalažemo za mir i stabilnost, da osuđujemo svaki vid agresije i kršenje međunarodnog prava koje smo i sami doživeli 1999. godine i da odlično znamo šta sankcije nekome mogu učiniti, posebno kad se neosnovano uvode. Svi smo uvideli koliko velike napore ulaže predsednik Vučić kad su međunarodni odnosi u pitanju i borba za interese Srbije”, navodi Tomić.

Kaže da je zanimljiv bio odgovor Martina na pitanje šta bi on uradio kao predsednik Srbije, na šta nije dao konkretne odgovore i jasno rekao da nikad ne bi želeo da bude predsednik Srbije.

„To govori da, hteli ili ne, i SAD vide da je Srbija u posebnoj poziciji, da jeste teško biti na čelu Srbije u današnje izazovno vreme i koliko energije i snage naš predsednik ulaže u borbu za interese naših građana”, navodi Tomić.

Kurir.rs/Politika