MINISTAR VESIĆ O JEZIVIM NAPADIMA NA PREDSEDNIKOVOG SINA: Hajka na Danila samo zato što je Vučićev sin

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrutkure Goran Vesić izjavio je danas da je nedopustivo što pojedini opozicioni političari i mediji napadaju sina predsednika Srbije, Danila Vučića i vode hajku protiv njega samo zato što je Vučićev sin.

- Svuda na svetu se obezbeđuje porodica predsednika, i to spada u bezbednosne protokole. Neko ko objavi taj protokol - ko su ljudi koji obezbeđuju sina predsedika, koliko ih je, kako rade, ugrožava njegovu bezbednost. To može da uradi samo neko ko ima zlu nameru, i ja ne vidim drugi motiv, jer se to ne radi - rekao je Vesić za TV Pink.

Kako je rekao, Aleksandar Vučić je predsednik Srbije, a njegova porodica zbog toga trpi i živi drugačijim životom, ima obezbeđenje, što nije njihova, već odluka države.

- I nigde nećete videti na svetu da su mediji objavili nešto kao pojedini kod nas. I neko im je dostavio te podatke, što je takođe neverovatno. To je skandal prve vrste i pokazuje kako se ugrožava bezbednost sina predsednika - rekao je Vesić.

On je istakao da se hajka protiv Danila vodi samo jer je sin Aleksandra Vučića, inače im, kaže, ne bio bio interesantan.

- Danilo Vučić ima pravo na svoj život i odluke. I da ode na Hilandar ako želi, na KiM, u Banjaluku, na Pale, to je pravo svakoga. I da vi to pravo jednog čoveka, i njegovu ljubav prema zemlji, zloupotrebljavte i pokušavae da prikažete da je deo politike države, to se nigde ne dešava - ukazao je Vesić.

Razume, kaže, da postoje političke razlike, konkurencija u borbi za birače, ali ne razume da se u toj meri zloupotrebljava privatni život predsednika za sticanje političkih poena, kao što čine, pojedinci iz opozicije.

- Zato apelujem na one koji su to uradili, po ko zna koji put, a ne znam ni da li je moguće apelovati, da u svojoj političkoj borbi sa Vučićem ne mešaju njegovu porodicu. Ako ne mogu da ga pobede na izborima, a ne mogu, neka ne pokušavaju preko članova porodice - rekao je Vesić.

To je nedopustivo u civilizovanom svetu, poručio je on.

- Politička borba je politička borba, njihov protivnik je Aleksandar Vučić. Neka pokušaju da ga pobede na izborima, a pošto ne mogu to da učine, prešli su na politiku satanizacije njegove porodice, koja ide dotle da članovi njegove porodice nemaju pravo na privatni život - rekao je Vesić.

Kurir.rs/ Foto/Source:Predrag Mitić/ Ministarstvo GSI