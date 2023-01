MLADI SU ZATROVANIM MRŽNJOM i GNEVOM! Borovčanin o skandaloznom napadu na Srbe u Sarajevu: Krivi su roditelji od kojih su TO ČULI

U hotelu na Ilidži dogodio još jedan incident, napadnuti su roditelji dece koja igraju za FK Zvezdara, Izgleda da je smetala zastava na kojoj je ime kluba bilo napisano ćirilicom.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić , kao i ministar bez portfelja zadužen za oblast dijaspore Đorđe Milićević smatraju da je incident odraz antisrpske kampanje.

Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Đorđević je rekao da njegovo iskustvo govori da postoje "kvazistrukture spremne da urade tako nešto"

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je obišla goste iz Srbije i rekla da je sigurna da će napadači odgovarati za učinjeno.

Možemo li da očekujemo da će počinioci biti kažnjeni govorio je Bojan Borovčanin, predsednik Udruženja nacionalna inteligencija NIT u jutarnjem programu Redakcija.

Na pitanje o tome šta misli, zašto je za napadače problematično učešće srpske dece na turniru u Sarajevu Borovčanin se izjasnio:

- Sarajevo je moj rodni grad. Znam šta je izbeglički život, a bio sam godina kao ovi dečaci kad sam osetio ovu tugu i mržnju. Dolazimo u ovu situaciju da ponovo vidimo da je omladina zatrovana mržnjom i gnevom. Osetio sam tugu i bes kad sam video ove snimke. Moj kum je učestvovao na ovom turniru - rekao je.

Srba više nema u Sarajevu

- Prvo je počelo skandiranje ubij ubij Srbina! Ta deca su smirena, treneri nisu reagovali, nego roditelji sa tribina i to drugih veroispovesti! Sam koordinator i redari nisu uspeli da smire ovo, tu ima oko 2000 učesnika! To je turnir gde nikada nije bilo nikakvog incidenta! Ovo je moglo da se zaustavi od strane samih organizatora, ali nisu znali u kom će pravcu to da ide. NIje se zaustavilo tim jednim incidentom, i nakon više njih, bojim se da je ovo zatrovano onima koji stoje iza ratnih politika i tih članaka. Moramo se zapitati zašto više nema Srba u tom Sarajevu. Moram da kažem da se bojim da sa njima nema mira - upozorio je Borovčanin.

Krizna grupa u Federaciji su neobrazovani ljudi koji su laki za manipulaciju.

- Kada bih video takvu situaciju ne bih mogao da ostanem ravnodušan! Meni ova deca nisu kriva, ali su krivi roditelji od kojih su to čuli. Oni moraju da se obrazuju adekvatno, a da to ne ostane samo na rečima. Ljubav, mir i tolerancija nisu samo reči. Moramo raditi na tome i da vaspitamo našu decu da ne mrze, a mržnja pali vatru od koje nevino stanovništvo strada - upozorio je on.

Kakvu sliku svetu šalje Sarajevo, pitanje je koje je postavila voditeljka Olja Lazarević, ističući izjavu Edin Forto, premijera kantona Sarajevo, koji je poručio da je Sarajevo otvoren grad i da će takav i ostati.

- Zamislite tu decu koja su došla iz Beograda iz jedne mirne sredine, sa koliko straha su se oni suočili. Njihovi autobusi su ispraćeni skroz do granice sa Srbijom! Da li se premijer zapitao kakvu sliku, zaista, on šalje svetu po pitanju bezbednosti svog grada! U Beogradu nije prisutna ovolika mržnja. Mi smo delom pokazali da je Beograd mesto gde slobodno može da se nosi i majca Dinama i majica Sarajeva. Srbin kao Srbin nikada nije mrzeo. Imamo spomenike koje su nam dizali neprijatelji, jer smo bili humani i uvek smo bili na strani Boga i pravde! - istakao je Borovčanin.

