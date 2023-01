(UŽIVO) PREDSEDNIK VUČIĆ: Na nama je da sačuvamo SLOBODARSKU zemlju i da sami donosimo svoje odluke

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji “Ćirilica” na “Happy” televiziji, u kojoj govori o važnim aktuelnim temama koje okupiraju javnost poslednjih dana.

Vučić je na početku razgovora osvrnuo na napade na voditelja Milomira Marića i istakao da je "Marić birao društvo u proteklom periodu", pa se "družio sa nekim ljudima koji misle da zaslužuju poverenje naroda".

- Ja sam poslao Marića kao tajnog agenta. Marić je dobio nove informacije, večeras će da me uništi - kazao je predsednik.

O napretku i ekonomskom snaženju Srbije

Predsednik je istakao da građanima može da saopšti dobru vest i da građani ne moraju da brinu.

- Naši očekivani prihodi su bili 68 milijardi, mi ćemo imati skoro 80 milijardi. PDV domaći je izvanredan bio. Time ćemo imati 100 miliona evra u kasi više nego što smo očekivali.

- Idemo u smeru da 1000 evra bude prosečna plata do 2025. godine. Ja znam koliko su skočile cene, ljudi vide i osećaju i zato mi imamo povećanje plata i najveće povećanje penzija u Evropi. Mi moramo da razumemo da to nije izbacivanje novca iz ćupa, mi smo kumolativno bolji od svih poslednje tri godine i slobodno mogu da kažem da smo najbrže rastuća zemlja u EU - istakao je Vučić.

Vučić je istakao da ćemo do kraja godine izgraditi više puteva nego Tito, Milošević i DOS zajedno.

- Mi smo malo uradili od 1990. do 2000. godine, to su sve bili zgaženi skakavci. Nijedna pruga nije urađena, samo rekonstrukcija 31 kilometar, ukupna investicija 27.5 miliona evra. Nula kilometara, ništa od rekonstrukcije - istakao je predsednik i dodao:

- Dogodilo se da je došlo do kolapsa ekonomije, jer smo bili nepripremljeni za krizu. Niko se suštinski nije bavio time. Otpustili smo 450.000 ljudi, tek sada smo ih vratili. Pogledajte stopu zaposlenosti, u hiljadama, 43 odsto više zaposlenih. Pogledajte stopu stopu nezaposlenosti, 2012. je bila 53,2 odsto, a sada je 25,4 odsto.

foto: Printscreen Happy

O svakodnevnim napadima na njega i njegovu porodicu

Vučić je istakao da pojedini mediji često govore o omči oko njegovog vrata.

- A ja se pitam, zar to nije omoča Srbiji oko vrata? Razmišljam čime li će da me ucene, oni mi skinu i donesu na papiru, i kažu kako ću morati da prihvatim Kosovo. To je omča Srbiji, ne Vučiću, ali je bitno da se Vučiću stegne omča. Važno je da Vučića nema. Kažite onda to narodu, ali kažite i šta je onda vaša politika po pitanju Kosova i Metohije. Ili po pitanju Republike Srpske. Da ne postoji snažnija Srbija, zapitajte se šta bi radili.

foto: Printscreen Happy

- Ljudi moraju da shvate da nam je Evropa važna, retko ko je za taj naš put, ali moram da kažem i ono što nije toliko popularno. Ne plašim se priče o klasterima, nikoga pre nas neće pustiti u Evropsku Uniju. Brrinem o investicijama, jer su napustili su Rusiju olako, a tamo su imali mnogo više od nas. Mi javni dug držimo nisko, nikada neće preći 57 odsto i neka se niko ne sekira zbog toga.

O incidentima na Kosovu i Metohiji

- Čudna je logika, od deset i po godina sam na vlasi, nikada nisam rekao ružnu reč, a oni su me nazivali "snajperistom sa brda", onda su mi u montaži stavljali umesto kišobrana puška. Sve su izmislili. U foto-montaži su mi stavili pušku, a nosio sam kišobran. To je kačila čak bivša hrvatska premijerka na Tviteru. Izmislili su, kao što su izmislili i to da sam nosio Šešelju pivo. A ne bi me bilo sramota i da jesam - rekao je Vučić.

- Ta matrica laži nije slučajno uspostavljena, sve oni znaju šta se radi, svaki naši razgovori nisu urodili plodom. Bošnjaci u Srbiji u velikoj meri glasaju za mene, jer vide šta im želim i da nisam protiv njih. Sve vreme se vodi ta vrsta kampanje, protiv mene. Isti je slučaj u Podgorici, ja sam odgovorio na dva pitanja možda o Crbnoj Gori, jer smo imali bezbroj muka, pa sad ispada da ja držim ceo svet i ja plaćam novinare u Tel Avivu, dajte molim vas! Niko od Srba nije bio za to da sklonimo barikade, ja sam ih molio u Raški da to urade, ja sam znao da sam u pravu i samo sam hteo da da im sačuvam živote. Naše je da uprkos svim uvredama i stotinama hiljada tekstova koji su objavljeni u Zagrebu protiv mene, da pokušamo da imamo nešto bolje odnose. Važno je zbog nas u regionu. A važno je da to radimo sa i Bošnjacima i Albancima. Da li sam veliki optimista, nisam. Kažu da ne smemo da govorimo o Oluji kao etničkom čišćenju? Pa šta da kažemo? Da smo genocidni narod? Ne postoji gore stratište, a da nije Aušvic i Jasenovac to stoji u Jerusalimu i to ne može da se obriše!

Predsednik kaže da se Srbija oporavila bolje nego što su mnogi očekivali.

- Mene nazivaju slugom Vladimira Putina, da sam isti on i da će Srbija da napadne Sarajevo i Prištinu, a to je sve u dogovoru da se sruši Srbija i nisu se nadali da smo se podigli i ojačali. Ne ruše oni mene zato što imam debele usne ili zato što su izmislili da sam bio snajperista, već zato što Srbija napreduje! Jedin zemlja koja nije uvela sankcije Je l smo malo glava izgubili u ratovima? Gubili smo glave na različite načine, hajde da sada sačuvamo ljude. Naše je da sačuvamo slobodarsku zemlju i sami donosimo svoje odluke.

foto: Printscreen Happy

- Malo ko nas ima da čuje, posebno u eri socijalnih mreža. Nikoga ne zanima kako se država vodi, već ih samo zanimaju njihove strasti. Kada je trebala krv, nijedan analitičar i političar se nije prijavio da pomogne, osim što su samo kritikovali svoju državu. Ti ljudi su jednako podli i opsani po državu, kao i oni koji nam kažu da prihvatimo nezavisno Kosovo, ali za mene to nije završena stvar i čuvam mir zbog naše dece, jer ničijoj majci ne bismo da vratimo dete u kovčegu. Ne želim nikoga da izjednačavam, svako ima svoje interese, i uvek će ih imati. Mi sebi ne smemo da odmažemo, ne smemo da tražimo od drugih ono što od sebe samih ne bismo tražili.

O situaciji u regionu i napadima na srpsku decu

Govoreći o napadima na srpsku decu na Kosovu i Metohiji i u Sarajevu, predsednik kaže da je situacija ozbiljna, kao i da će se tek usložnjavati.

- Situacija je za nas ozbiljna i usložnjava se. Biće mnogo izbornih utakmica u regionu, a to znači novi napadi na Srbiju. Šta je ono što smo mogli da primetimo? Na Badnji dan nakon incidenta, primetili smo svi i mene je nejviše zabolelo, ludaka ima svuda, za mene je bilo interesantno da niko od EULEKS-a, amerikanaca i UN nije rekao da su napadnuta naša deca, neki su im imena navodili, ili dve osobe, ali niko nije mogao da zaključi ko je napadač a ako je napadnut. Oni su deca, pa i ovaj od dvadeet godina, oni su bili naoružani badnjim drvetom. Pucano je na njih samo jer su Srbi! Molim Vas, ja sam nažalost bio jedan koji se suprotstavljao o albanaskom teroru - rekao je Vučić i dodao:

- Niko nije rekao da su napadnuta dvojica srpskih dečaka, niko nije mogao da zaključi ko je napadač a ko napadnut. Bili su naoružani badnjim drvetom i ni sa čim više. Na njih je pucano zato što su nosili badnjak, zato što su Srbi. To kažem da bi ljudi razumeli koliko je pozicija države i naroda teška - rekao je Vučić.

foto: Printscreen Happy

- Jeste li ikada videli da svi oni osude, npr. to što predsedniku Srbije nije dozvoljeno da ode u Jasenovac ili da kažu nešto na godišnjicu osnivanja logora Jasenovac? To se nikada nije dogodilo. Čak su birali da li će da dođu u Donju Gradinu na osnovu toga da li će se tamo pojaviti ruski ambasador u BiH ili neće - kazao je predsednik.

Predsednik se osvrnuo na sramne izjave posle napada na srpsku decu u Sarajevu.

- Napadnuti su samo zato što su Srbi i svi to znaju, ali to ne sme da se kaže. To "nije dobro" da se kaže. Da je bilo obrnuto, sve bi bilo drugačije. Za njih je problem da izgovore ime srpskog naroda, da kažu "Srbi". Prosto, to postoji u nekoliko zemalja u okruženju jer žele Srbiju poniženu, na kolenima i nikakvu drugačiju.

Kurir.rs