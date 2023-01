IVICA DAČIĆ JE OVAKO UBEDIO DRŽAVE DA POVUKU PRIZNANJE KOSOVA! Političar o uspehu kampanje: To je koordinirana državna akcija!

Afrička država Togo je 2014. godine priznala tzv. Kosovo, pre tri godine je priznanje povučeno, a danas je potvrđeno da je ta odluka definitivna i da ova država daje bezrezervnu podršku teritorijalnom integritetu naše zemlje.

Na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Togoa Robertom Disejem danas su bili predsednik Aleksadar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Ovim povodom, gost u Usijanju je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, koji je pričao o značaju država koje su povukle prizanje tzv. Kosova.

Nakon poteza Togoa u kojem je pružio podršku Srbiji, Dačić je odgonetnuo šta bi trebalo da očekujemo u budućnosti od afričkih država.

- Svakako da tu postoji veliki potencijal za tu vrstu rada. Meni je žao jer su te zemlje uopšte priznale Kosovo. Ali to je posledica naše neodgovorne spoljne politike u tom periodu. Odnosno, nismo posvetili dovoljno pažnje našim tradicionalnim prijateljima iz vremena Pokreta nesvrstanih. U jednom periodu, a naročito onom posle 2000. godine, naša osnovna stvar je bilo gledanje na Zapad. Sve je to uredu i ima svoje opravdanje, ali ne možete da zapostavite one zemlje koje su vam tradicionalni prijatelji - započeo je Dačić, pa nastavio:

- Tu smo ostavili prazan prostor da Kosovo radi na tome, te su mnoge zemlje koje su naši tradicionalni prijatelji priznale Kosovo. Mi smo sada uspeli da preobratimo situaciju. Kada saberemo sve te zemlje koje su povukle priznanje, dobijamo broj od 27 zemalja. Taj broj je nesumnjivo značaj jer je time okrenuta situacija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija. Naime, 110 zemalja je priznavalo Kosovo od 193, a sada je situacija obrnuta.

Sa obzirom na to da je Dačić postao sinonim za lobiranje i otpriznavanje, rekao je na koji način zamišlja da nastavi kampanju.

- Pre svega, želim da kažem da je to jedna koordinirana državna akcija koju mi vodimo svih ovih godina. Ona nije moguća ukoliko je individualna. Zahvalan sam jer je predsednik Aleksandar Vučić jer je odobrio tu koordiniranu državnu akciju. Nismo ni mi verovali da ćemo baš toliko da uspemo. Čak su i neki svetski državnici bili iznenađeni uspehom naše kampanje. Između ostalog, i te zemlje imaju probleme sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom. Kada im se to predstavi na konkretan način, odnosno da su podržali seperatizam, onda oni kažu da ima logike, pa povuku to priznanje - otkrio je Dačić, pa nastavio za obrazloženjem:

- Npr. Somalija ima svoj seperatistički deo koji se zove Somalilend koji je pre 20-30 godina proglasio nezavisnost. Postoje države koje su priznale taj Somalilend. Somalija je sa njima odmah prekinula diplomatski odnos. Ja njima kažem "Dobro, vi ste priznali Kosovo, je l' mi sad trebamo da priznamo Somalilend kako biste shvatili koliko je to protivno međunarodno pravo".

Shodno izlaganju Dačića, povlači se pitanje da li države koje su priznale Kosovo zapravo nemaju svesnost o agoniji seperatizma, pa je samim tim otkrio razloge zbog kojih su države priznavale tzv. Kosovo.

- Za to postoji više razloga. Prvo, bili su pod pritiskom zapadnih i islamskih zemalja, a drugo da nisu preterano upućeni u tu situaciju i da su prihvatili lobiranje koje je dolazilo iz Prištine. Treće je, kao što sam rekao, to što im nismo skrenuli dovoljno pažnju da to šteti nama i našem državnom interesu.

