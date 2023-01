PREMIJERKA OŠTRO REAGOVALA NA PISANJE O PREDSEDNIKU Brnabić: Lažu da je Vučić nosio oružje u Sarajevu, SAMI ZNAJU DA NIJE ISTINA

Premijerka Ana Brnabić oštro je reagovala i nazvala potpunim lažima tekst objavljen u listu Danas, gde se sa sagovorncima ironično komentariše izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučić da je prilikom posete Sarejevu 1995. godine nosio kišobran, a ne pušku.

- Ma nije moguće da je, ponovo, baš Danas našao sagovornike iz Sarajeva (za naslovnu plus čitavu stranu) da lažu da je "nesumnjivo Vučić nosio oružje". I, šta sad - čućemo izvinjenje? Nećemo - jer znaju i jedni i drugi da su to laži, no se uklapaju u njihov narativ, pa su lepše nego istina - napisla je premijerka na Tviteru.

Ма није могуће да је, поново, баш Данас нашао саговорнике из Сарајева (за насловну+читаву страну) да лажу да је "несумњиво Вучић носио оружје". И, шта сад - чућемо извињење? Нећемо - јер знају и једни и други да су то лажи, но се уклапају у њихов наратив, па су лепше него истина.

(Kurir.rs)