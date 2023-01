EVO KAKO KOSOVSKO PITANJE KONAČNO MOŽE BITI REŠENO! Matović: Francusko-nemački predlog može biti pobeda Srbije samo u ovom slučaju

Sastanak velike petorke koju predvode visoki predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar sa predstavnicima Beograda i Prištine okarakterisan je kao najteži do sada!

Zoran Milivojević, diplomata i ambasador u penziji, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao moguće pretnje koja može zadesiti Srbiju i Sever Kosova ukoliko se dogovor ne postigne.

- Velika pretnja je upotreba Kurtija u smislu podrške pozicije Prištine sa svim onim merama koje vode ka eskalaciji i koje provociraju ka tome da Srbije postupi nečemu što nije u njenom državnom i nacionalnom interesu. Što bi sa druge strane proizvelo posledice na bezbednosnom planu i što bi Srbiju suočilo sa ozbiljnijim nastupom zapadne Alijanse prema Srbiji - rekao je Milivojević i dodao:

- Dakle, bio bi ugrožen srpski narod i to bi od Srbije tražilo neko konkretno ponašanje. Bilo bi nešto kao na kraju prošle godine, samo što bi se neka eskalacija dozvolila. To kažem jer nisam uveren da Kurti povlači mere samostalno. Te mere i to ponašanje ipak imaju neku vrstu indirektne podrške jer je sasvim sigurno da je to jedan od ozbiljnih mehanizama pritiska na Srbiju.

Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku, osvrnuo se na francusko-nemački predlog za čije delove se malo zna i koji se sklon promena.

On je tom prilikom naveo koji bi slučaj pogodovao obema stranama i rešio kosovsko pitanje ukoliko bi ovaj predlog to sadržao.

- Kada ispune sve što su potpisali možemo razgovarati o tom predlogu. Taj predlog ukoliko u sebi ne sadrži stolicu u UN, može da bude prihvatljiv. Kako bih pojasnio zašto bi bio prihvatljiv, evo i primera. Ako bi se u potpunosti implementirali Briselski i Vašingtonski sporazum bez ideje da mogu da uđu u UN to bi za nas bila jedna velika diplomatska pobeda. Oni bi dobili svoju suštinsku autonomiju i to bi ličilo i na način na koji funkcioniše Velika Britanija. Odnosno Severna Irska ima svoju reprezentaciju i deo svojih policijskih snaga - rekao je Matović.

Voditeljku Jelenu Pejović interesovalo je u kojim institucijama sveta je Severna Irska, koju je Matović spomenuo.

- FIFA priznaje Severnu Irsku, ima je u međunarodnoj advokatskoj komori, ima institucija u kojima ona jeste. Dakle, oni bi mogli da dobiju ono što Britanci koriste odnosno "soft border". Mi bi čak u tom slučaju mogli da im damo i "soft border" sa Albanijom, pogotovo ako se priključe ukupnom sistemu Otvorenog Balkana.

Soft border je vrsta granice gde je dozvoljen prolaz ljudima i robi uz mnogo manje provera.

Milivojević je potom napomenuo da se kosovska državnost može podvrditi jedino stolicom u UN.

- Jedino šta garantuje pun međunarodni subjektivitet Kosovu i državno pravnu potvrdu je članstvo u UN - rekao je Milivojević.

