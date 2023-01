DA LI EU NEKE ORGANIZACIJE OLAKO PROGLAŠAVA TERORISTIČKIM? Vojni pilot: Državna zloupotreba terorizma je mnogo opasnija

Evropska unija bi uskoro mogla da Revolucionarnu gardu Irana stavi na listu terorista. To bi bilo prvi put da EU stavi vojsku suverene zemlje na spisak terorista. Oni koji su već na crnoj listi suočavaju se sa nizom ograničenja, od zamrznute imovine do zabrane putovanja.

O ovoj temi govorili su u jutarnjem programu prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal i Velibor Vukašinović, nekadašnji glavni vazduhoplovni inspektor SRJ, generalni direktor JAT-a i vojni pilot.

- Mislim da bi to bio presedan u borbi protiv terorizma, jer ovo bi prvi put bilo da se jedna država i njene regularne instuitucije stave na listu terorističkih organizacija. Ovaj odred je izvršio hapšenje, a kasnije pogubljenje četvorice protestanata koji su bili protiv njihove države, ali to nije razlog da ih proglase teroristima, jer bi onda bi onda celu državu mogli da proglase terorističkom - rekao je Bjegović i izrazio nadu da to toga neće doći je bi kako smatra to moglo imati loše posledice:

- Nadam se da to toga neće doći, jer bi to moglo da pokrene neke procese koji bi dosta toga premetili. Što se tiče same liste terorista ona je već doneta nakon napada na kule bliznakinje u Njujorku.

- Na toj listi se nalaze imena pojedinaca, organizacija koji su učestvovali u terorističkim napadima. Ta tzv. crna lista terorista datira od te godine is talno se dopunjuje. Vrši se kontrola kretanja lica koja su označena kao teroristi kako bi se sprečilo njihovo finansiranje.

Vukašinović smatra da je najopasnije kada same države podstiču terorizam.

- Svet više neće biti isti. Sistem mera i obezbeđenja će se drastično promeniti. Od tog 11. septembra avijacija ne liči više na onu kakve je bila pre toga. Vazdušni terorizam je jako kompleksna stvar. Najopasnija stvar je državna zloupotreba terorizma. Moj utisak je da često države podstiču terorizam, kao što je bilo kada je nas NATO napao 1999. bez ikakve objave i kontrole letenja.

Neke od organizacija koje su prepoznate kao terorističke i koje se trenutno nalaze na crnoj listi jesu Alkaida i njeni ogranci, zatim Islamska država, palestinski Hamas i Hezbolah.

