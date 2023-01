NAROD NE MORA DA BRINE! Oglasio se predsednik: Niti smo šta potpisali, niti negde ima naš paraf, PRED NAMA JE TEŽAK PERIOD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je "da nam je potreban mir i odgovoran pristup".

"Narod ne mora da brine, jer niti smo šta potpisali, niti negde ima naš paraf. U svakom slučaju, pred nama je težak period i biće nam potrebno više truda, rada i energije, pre svega jedinstva", poručio je predsednik.

U propratnom videu Vučić je podsetio je na nedavni susret s predstavnicima Nemačke, Francuske, EU i SAD:

"Došla je "petorka", u drugoj rečenici koja mi je saopštena rečeno je: "Morate da prihvatite ovaj plan, a ako ga ne prihvatite, jer mi smatramo da on mora da bude prihvaćen, suočićete se pod jedan, sa prekidom procesa evropskih integracija. Pod dva, suočićete se sa zaustavljanjem , a zatim i povlačenjem investicija. Pod tri, sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu, kokji će naneti veliku štetu Republici Srbiji."

Zatm mi je to ponovljeno još tri puta tokom razgovora i svaki put sam na to veoma snažno reagovao. Mi želimo kompromis, mi želimo razgovore, uvek smo želeli razgovore, uvek smo želeli dijalog. Želimo konstruktivan pristup da pokažemo obe starne moraju da čine ustupke, razumeli smo to, ali je problem u tome kada vi vidite da jedna strana može da radi šta hoće, i da za sve to bude nagrađena", rekoa je između ostalog predsednik Vučić.

Kurir.rs