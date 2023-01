OVO ČEKA SRBIJU NAREDNIH MESECI! Stručnjaci otkrili KADA ĆE DOĆI DO RAZGOVORA U VLADI oko francusko-nemačkog predloga

Nakon jučerašnje sednice Vlade koja je bila jedna od najznačajnijih u novijoj istoriji Srbije, predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije i otkrio kakve uslove donosi predložni francusko-nemački sporazum Beograda i Prištine u vezi sa Kosovom i Metohijom.

Tokom krajnje iskrenog obraćanja predsednik Vučić nije krio strah od dana koji su pred nama. Srbija se nalazi na prekretnici i geopolitičkom bojnom polju na kome velika petorka želi da dokaže svoj uticaj i sposbnost rešavanja konflikata.

Fransucko-nemački plan je prihvaćen na Savetu za spoljne poslove, iza tog sporazuma stoji čak i onih pet država koje su nepriznavači lažne države Kosovo (Španija, Grčka, Slovačka, Rumunija i Kipar).

Najvažnija poruka koju smo čuli u sinoćnjem obraćanju predsednika Vučića jeste da se suočavamo sa prilično jasnim i direktnim pretnjama i da bismo se odbijanjem suočili sa veoma jasnim sankcijama, kao i da Srbija želi kompromis, razgovore, dijalog.

Gosti Usijanja bili su Milovan Božinović, nekadašnji ambasador u Nemačkoj i Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose. Oni su se dotakli samog nemačko-francuski plana o KiM.

- Mi sada u javnosti gledamo samo jedan model, to su oni članovi, ali to na kraju ne mora tako da izgleda. To su teme odnosno okvir o kome se raspravlja. Može on da se pretoči u osnovni sporazum i ne mora. Tačno je ono što je predsednik Vučić rekao. Iz tih razgovora nastaće dve stvari. Nastaće osnovni sporazum koji će se potpisati i dopune poglavlja 35 našeg pregovaračkog o Kosovu. Kada je u pitanju Kosovo ono tek prvi put dobija merenja - rekao je Janjić i dodao:

- Dakle, mnogo je pojednostavljivanja da li će biti potpisano ili ne. Koliko sam obavešten i kako sagledavam o nekom predlogu razmišljanja u planu Vlade neće biti razgovora o ovom okviru pre aprila. Jer se moraju rešiti stvari na terenu da nam se ne bi ponovili incidenti. Očekujem da u aprilu krenu intenzivni razgovori o sporazumu.

Janjić se takođe osvrnuo na politiku Kurtija za koju smatra da će se ovim sporazumom promeniti.

- Kurti je počeo da vodi politiku reciprociteta. Kada ja to prevedem, to znači ti meni šamar, ja tebi jači šamar. Pa ko više izdrži. Beograd je jednom ušao u to i onda je shvatio da treba da se izvuče. Ovim više neće Kurti napadima nametati dinamiku - rekao je Janjić.

Božinović smatra da ovoj teškoj situaciji ne treba dodavati napetosti.

- Mi smo u nekoj vrsti frenezije zbog dolaska ove petorke i percepcije da smo pred nekim fundamentalnim izborom. Mislim da u ovoj teškoj situaciji u kojoj se Srbija sad nalazi ne treba dodavati još napetosti. Treba pokušati da se stvari pogledati iz drugog ugla. Da se iz svega ovoga što smo čuli napravi neka osnova za pregovore. Tih pregovora mora biti i ne oko marinalija, već oko suštinskih stvari - rekao je Božinović i dodao:

- Ono što je nauk, što je i predsednik Vučić rekao, nama zamrznuti konflikt ne odgovara. Odugovlačenjem i gubitkom nekoliko godina, za koje smo svi odgovorni u neku ruku, dopustili smo da se stvori utisak nekakvog našeg interesa da nama treba da to što duže traje. Mi sada dolazimo u situaciju da možemo da izađemo iz zamrznutog konflikta. To je jedna vrsta degeneracije čitave te atmosfere. Nalazimo se pred nečim što će biti prodor ka drugačijem poimanju naše situacije i izlaskom iz začaranog kruga. Ne mora da znači da ćemo mi proći toliko rđavo kao što se čini ukoliko prihvatimo taj sporazum.

