OVO JE MNOGO VAŽNIJE OD FORMIRANJA ZSO! Grubješić i Jovanović gosti Usijanja: Nude nam ono što smo mi predlagali pre 20 godina

Evropi i SAD je stalo da se čvor na tzv. Kosovu reši što pre.

Zbog toga ne štede na vremenu i posvećenosti visokih zvaničnika svojih administracija.

Posle niza diplomatskih poseta Beogradu i Prištini u cilju razgovora o tzv. francusko-nemačkom predlogu, juče je nenajavljeno u Prištini bio i specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak.

foto: Kurir TV

On je upozorio da će "strana koja bude odbila evropski predlog biti suočena sa smanjenom podrškom".

Iako ranije nije uslovljavao rokovima, sada je naveo da očekuje pomak do marta.

S druge strane, predsednik privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, kao da nije shvatio ozbiljnost upozorenja za formiranje ZSO, pa je umesto saradnje, ponovo pomenuo međusobno priznanje, a zatim rekao: "Postoje 33 briselska sporazuma. U njima ne postoji hijerarhija, a jedino sporazum o Zajednici srpskih opština nije prošao ustavni test".

Povodom poslednjih dešavanja na Kosovu, analiziranju reči zvaničnika, ali i o korenu Rezolucije 1244 govorili su gosti "Usijanja" Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku i Milovan Jovanović, novinar i spoljnopolitički komentator.

foto: Kurir televizija

Grubješić je prvo rekla da Kurti stalno ide unazad i da do susreta predsednika Aleksandra Vučića sa njim neće doći:

- Posle posete Lajčaka, nisam preterani optimista da će uskoro doći do susreta glavnih pregovarača, odnosno Kurtija i Vučića, zato što su pozicije obe strane dosta udaljene. Kurti uporno odbija da se krene sa formiranjem Zajednice srpskih opština. On vraća priču na međusobno priznanje, koje u tom sporazumu ne postoji, stalno se vraća unazad.

Jovanović se nadovezao rekavši da je Kurti došao na vlast samo jer je staza bila očišćena:

- To što Kurti govori nije ništa novo. Dakle, Kurti je došao na vlast tako što je očišćena kompletna politička scena na Kosovu. Nakon Vašingtonskog sporazuma, ostavkom pojedinih političara i odsustvom (Hašima) Tačija i (Kadrija) Veseljija, Kurtiju je bio utaban put.

Jovanović je izneo i hijerarhiju položaja državnih zvaničnika, pa je rekao da se pogrešne osobe uzdižu u nebesa.

foto: Kurir televizija

- Kosovo nije na pregovaračkom procesu ka EU, niti na Kosovo dolaze strani investitori iz najrazvijenijih i najmoćnijih zemalja EU. To je jedna tvorevina ni na nebu ni na zemlji, jedan provizorijum. Upozorenja koja stižu od Lajčaka i (Žosepa) Borelja deluju smešno. Zanimljivo je to da su se SAD zainteresovale, a to su uradile zbog dešavanju u Ukrajini. Mi smo napravili mit o Dereku Šoleu, a on je po hijerarhija savetnik državnog sekretara Entonija Blinkena. Dakle, on ima moć, ali ne takvu kakvom se predstavlja - rekao je Jovanović, pa nastavio sa obrazloženjem:

- Postoji državni sekretar Toni Blinken, potom zamenica državnog sekretara Vendi Šerman, zatim imamo pomoćnicu državnog sekretara, podsekretarku, a tek onda imate zamenika pomoćnika državnog sekretara koga mi krstimo nekakvim specijalnim izaslanikom za Balkan Gabrijela Eskobara. Koji je za godinu i po dana svog delovanja i te kako kompromitovan u Bosni, Crnoj Gori i Srbiji. Dakle, pitanje svih pitanja je do kada će Aljbin Kurti otvoreno ismejavati najmoćnije članice EU.

Potom je Grubješić pričala o formiranju ZSO i navela da je nezahvalno prognozirati kada će se to dogoditi, već kako će se one dogoditi i čemu će doprineti:

foto: Kurir televizija

- Meni je bitnije kakva će se zajednica formirati, a ne kada. Svi elementi su tu, nema izmišljanja razloga zbog kojih se neće formirati ZSO. Pravo pitanje je kakva će zajednica biti formirana i kakve će imati nadležnosti. Ako se budu držali Briselskog sporazuma, onda će to za Srbe na KiM biti dobro, a ako se ide na umanjenje nadležnosti, to onda ne znači ništa, pa ćemo prestati da pričamo o tome jer neće imati nikakav značaj. Ona je zamišljena da konačno zaštiti kolektivna parava Srba na KiM, da uradi ono što se pre toga nije radilo. Druga stvar je autonomija za sever i kakva će ona biti. Pre 20 godina smo im predlagali modele koje oni nama danas predlažu, a to smo predlagali za Kosovo, sada smo u situaciji da se to predlaže samo za sever Kosova. Bilo kako bilo, mi moramo da se izborimo za bolji položaj Srba na Kosovu.

Nedugo zatim, Jovanović je rekao da je Rezolucija 1244 samo legalizacija intervencije NATO.

01:01 REZOLUCIJOM 1244 NATO AKCIJA JE LEGALIZOVANA! Stručnjaci o ismejavanju Kurtija nad EU: Kosovo je tvorevina ni na nebu ni na zemlji

- Mi smo Kosovo izgubili 1999. godine, Milošević ga je izgubio u ratu sa najmoćnijim svetskim silama. Rezolucija 1244 je usledila posle Kumanovskog sporazuma, a smisao Rezolucije 1244 je bio da se legalizuje NATO intervencija. Podsećam, mi smo bombardovani mimo odluke Saveta bezbednosti UN 1999. godine, a Rezolucijom 1244 NATO intervencija je legalizovana. Tačno je da tamo stoji povratak otpisanih, policije... Ali to nikada nije ni moglo da bude proizvedeno zato što su velike sile, od kojih smo izgubili u ratu, rekle da to ne može. To je trajalo do 2008. godine kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Tu nezavisnost su priznale najmoćnije i najrazvijenije zemlje sveta, a nama je išlo u prilog jer je nije priznalo pet članica EU od kojih su četiri članice NATO - rekao je Jovanović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs