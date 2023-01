PRETNJE UKIDANJEM VIZA NISU REALNE! Dačić: Sve se ruši kad ih pitate, a šta vi predlažete? O sankcijama je nemoguće razgovarati

O najaktuelnijim političkim dešavanjima i trenutnoj poziciji Srbije u međunarodnim odnosima, govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije.

- Pozicija Srbije je svih ovih godina i decenija nažalost delikatna, pre svega opterećena državnim i nacionalnim interesima i interesima našeg naroda u celini. Ovo je refleksija svega onoga što se događalo svih ovih decenija, naročito devedesetih godina. Da li se Jugoslavija raspala na pravedan način? Mislim da nije ni nastala niti se rasplala na pravedan način sa aspekta interesa srpskog naroda - ocenio je Dačić

Uporedio je raspada bivše Jugoslavije sa raspadom SSSRa:

- Sovjetski savez se, takođe, raspao po granicama federalnih republika.U našem slučaju to nije dovoljno pa je i jedna pokrajina proglasila nezavisnost. Sada treba ta priča da se dovši i zaokruži, govorim sa aspekta zapada. Oni misle da Srbija treba da prizna Kosovo, a mi to ne želimo. Srbija zbog toga treba da se postavi mudro. Mi prihvatamo dijalog i učestvovaćemo u dijalogu iako nam se ne sviđa sve što tamo piše, ali ne želimo da unapred budemo optuženi da nećemo dijalog.

Istakao je da je Priština ta koja je trenutno u poziciji da postavlja uslove.

- Oni sada kažu, da bi se formirale srpske opštine moraju prvo sve zemlje koje nisu priznale Kosovo da ga priznaju. Ipak, Borelj hvali konstruktivan pristup Srbije, a ponašanje Prištine komentariše kao nekonstruktivno - kaže Dačić i dodaje:

- Važno je da se Srbija ne percipira kao takva zbog koje će propasti ovi razgovori. Vi možete da govorite o nacionalnim i državnim interesima, ali ako vi nemate ekonomsku, onda je pitanje koliko možete da održite i političku stabilnost. Kada pogledate i sada, mnogi iz razloga oportunosti, ohrabruju predsednika Vučića da ne popusti, a on to vrlo dobro zna Oni će prvo da ohrabruju, a onda kada se napravi red za vize onda će da za to da ga okrive. Potrebna nam je i čvrsta i mudra politika - tvrdi Dačić.

Konstatovao je da navodi da sa zapada ne dolaze pretnje nisu tačne:

- Da nema takvih pretnji to je neistina. Teško je njima da kažu da ima pretnji, jer su onda oni ti koji prete. Ako oni kažu nema pretnji, ali ako ne uradite to i to, onda ćete se suočiti sa tim i tim posledicama, kako se to onda zove?

Ministar smatra da ponovno uvođenje viza Srbiji nije realno:

- Srbija je dobila viznu liberalizaciju pre desetak godina, kada sam je bio ministar. Vize ne bi trebalo da imaju veze sa politikom nego sa bezbednošću. Da biste ukinuli vize, vi morate da imate neki razlog, a taj razlog u slučaju Srbije ne postoji. Pretnja ukidanjem vizne liberalizaciju je najmanje realna, jer tu odluku donose ministri unutrašnjih poslova.

Za razgovore o uvođenju sankcija Rusiji od strane Srbije kaže da su vrlo komplikovani.

- Mi smo se saglasili sa tim da je loše i pogrešno kršenje teritorijalnog integriteta jedne zamlje, u ovom slučaju Ukrajine, ali sankcije nismo uvodili jer bi to bilo protiv naših nacionalnih i državnih interesa. Razgovori na temu sankcija Rusiji su postali nemogući. Njihovo razumevanje za to je 0. Oni uopšte ne žele da vas slušaju nego je njihova politika "il si s nama il si protiv nas". Bitno je da svi treba da budemo svesni toga što je predsednik Vučić rekao. On ništa nije sakrio. Rekao je šta se traži od nas, šta su pretnje i da je naš pristup takav da želimo nastavak dijaloga, ali da nećemo preći naše crvene linije, a nećemo ni dozvoliti da dođemo u socijalno-ekonomske probleme - reako je Dačić.

Prokomentarisao je insistiranje jednog dela opozicije u Srbiji da predsednik Vučić ne popušta pred pritiscima zapada.

- Sve se ruši kad ih pitate, a šta vi predlažete? Ja sam video neke tu koji govore da treba da stoji u odluci da mi ne priznajemo Kosovo i da ne priznajemo članstvo Kosova u Ujedinjanim nacijama. Pa mi to sve vreme i govorimo. To je Vučić rekao svima na zapadu i Borelj je to preneo. Šta je zamerka?

Ministar je podvukao da je jako važno da se Srbija posmatra kao neko ko doprinosti dijalogu, a ne kao ona koja kvari taj proces i najavio novu turu razgovora sa Derekom Šoleom.

- Naše je suštinsko opredeljenje da budemo za stolom. I zato predsedniku Vučiću treba dati podršku, a ne vršiti neke demagoške pritiske na njega.

Dačić je izrazio čvrsto uverenje da zahtev Prištine da evropske zemlje koje nisu priznale tzv. Kosovo to učine neće biti ispunjen.

