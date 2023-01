POKUŠAJ PREKRAJANJA ZSO: Šta piše u nacrtu Fondacije "Fridrih Ebert" i zašto su promenili ime ZSO u "Asocijacija"?

Iako u Briselskom sporazumu na najprecizniji način piše kako treba da izgleda Zajednica srpskih opština, gotovo punih deset godina, to je za Prištinu mrtvo slovo na papiru! U trenutku kada su se za to pitanje konačno zainteresovali najviši predstavnici SAD i EU zahtevajući od Prištine i Aljbina Kurtija da ZSO hitno implementira, dolazi do novog udara!

Nemačka Fondacija "Fridrih Ebert Štifung" sačinila je nacrt statuta ZSO koji će javno biti predstavljen u ponedeljak 30. januara. Ipak, detalji su već procurili u javnost iz kojih se vidi pokušaj prekrajanja ZSO na štetu Srbije.

U predlogu je čak i promenjeno ime u "Asocijacija/zajednica opština u Republici Kosovo u kojima je zajednica kosovskih Srba većina", a već u prvom članu, od ukupno 18, poziva se na "pravni sistem i Ustav Republike Kosovo".

Zbog čega nemačka Fondacija "Fridrih Ebert" pored "živog" Briselskog sporazuma bespravno pokušava da prekraja ZSO i to na štetu Srbije? Ko stoji iza toga? Koliko dugo će Aljbin Kurti moći da izbegava formiranje ZSO i kakve konsekvence bi mogao da dobije?

