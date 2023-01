OPASAN POKUŠAJ PREKRAJANJA ZSO NA ŠTETU SRBIJE! Stručnjaci upozoravaju: Manipulišu Berlinskim sporazumom u korist Kurtija!

U Briselskom sporazumu na najprecizniji način piše kako bi trebalo da izgleda ZSO, ali ipak je za Prištinu to mrtvo slovo na papiru!

U trenutku kada su se za to pitanje zainteresovali najviši predstavnici SAD i EU zahtevajući da se ZSO hitno implementira, dolazi do novog udara!

Nemačka Fondacija "Fridrih Ebert Štifung" sačinila je nacrt statuta ZSO koji će javno biti predstavljen u ponedeljak 30. januara. Ipak, detalji su već procureli u javnost iz kojih se vidi pokušaj prekrajanja ZSO na štetu Srbije.

U predlogu je čak i promenjeno ime u "Asocijacija/zajednica opština u Republici Kosovo u kojima je zajednica kosovskih Srba većina", a već u prvom članu, od ukupno 18, poziva se na "pravni sistem i Ustav Republike Kosovo".

Odgovor na pitanje zbog čega se bespravno pokušava prekrajanje ZSO na štetu Srbije, ali i mnoga druga pitanja odgonentuli su gosti Usijanja Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM i prof. Vladimir Vuletić, sociolog.

Drecun je prvo komentarisao nemačku Fondaciju koja je napravila nacrt statuta za ZSO.

- Pozadina postoji naravno, to je naručeno od zvanične nemačke politike. Samo je pokriće ova tzv. nevladina organizacija, to je ustvari partijska organizacija. Početkom novembra je bio sastanak, a ni Nemci ni Albanci nisu hteli reč da progovore u javnosti, dakle to može da se tereti kao javni sastanak. Edi Rama i Aljbin Kurti su bili kod kancelara Šolca, a razgovarali su o ZSO, a kao rezultat tih razgovora imamo ovaj predlog nevladine organizacije, a taj predlog pominje Kosovo kao državu. To je pokušaj da se izmanevriše Briselski sporazum kako bi se nešto uradilo u korist Krutija - započeo je Drecun.

Vuletić je rekao da svako može da pošalje alternativno rešenje.

- Svako ima pravo da želi da pomogne u procesu sa svojim idejama. Taj alternativni predlog je mogao maltene bilo ko da uputi. Bilo bi dobro da je iz Beograda neki Institut poslao neku vrstu predloga. Problem je kad se pojavi predlog i onda se kaže da je to rad eksperata, videli smo da su u njegovom formiranju učestvovali doktoranti sa različitih fakulteta. Na taj način sve to dobija okvir i moralni integritet. Meni je to upitno, ja sam čitao tekstove nekih od autora koji su u tome učestvovali i primetno je njihovo nepoznavanje geneze čitavog problema - poručio je sociolog.

Drecun je dodao da je nacrt nemačke Fondacije politička zamka.

- Ne bi trebalo da se prihvati ova politička zamka, niti razvodnjavati priču o Briselskom sporazumu. Nema poente da bilo ko bilo šta radi iz drugih sektora. Mi ne možemo sami sebi da skačemo u stomak. Ne možemo da narušavamo Briselskim sporazum, on je precizno ustanovljen, a mi samo insistiramo da se on poštuje i da se formira ZSO. Bilo kakvo razvodnjavanje sa davanjem predloga će nas udaljiti od ZSO i sami sebe ćemo dovesti u situaciju da vršimo reviziju Briselskog sporazuma - rekao je Drecun.

Vuletić je pričao koliko predlog nemačke Fondacije može da utiče na "posmatrače" u pregovorima, odnosno EU i SAD:

- Strani kojoj bude to odgovaralo, ona će i insistirati. Oni kojima to ne bude odgovaralo, držaće se formalnosti i onoga što pište na papiru. Naravno da u tim procesima svaka strana pokušava da bilo kakav argument ili aktivnost upotrebi u svoju korist.

Drecun je rekao da vidi opasnost u predlogu nemačke nevladine organizacije, jer Nemci nigde nisu spominjali ZSO, a onda su sve oči uprte bili u predlog neke nevladine organizacije.

- Nemci nam nameću priču o ZSO preko nekog predloga od nevladine organizacije. Nemački političar je prvi nametnuo priču da priznamo Kosovo ukoliko želimo u EU, iako to nigde u Zvaničnom stavu EU ne piše. Francusko-nemački predlog, posle nazvan Evropski predlog, ni u jednom delu ne spominje ZSO. Kako je moguće na Nemci koji rade sa Francuzima nigde ne spominju ZSO, a onda se odjednom pojavi neka nevladina organizacija koja nudi ZSO. U ovome vidim veliku opasnost za ono što mi tražimo, a to je formiranje ZSO - rekao je Drecun.

