MINISTAR GORAN VESIĆ: Opozicija bi da isključi Vučića iz politike, jer ne mogu da ga pobede na izborima

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da su zahtevi dela opozicije da predsednik Aleksandar Vučić ne bude nosilac liste SNS na izborima, što je bio i predlog evroposlanika Vladimira Bilčika i Matjaža Nemeca, zapravo pokušaj da Vučića isključe iz politike, jer ne mogu da ga pobede na izborima.

- Nije prvi put da pokušavaju predsedniku Vučiću zabrane da bude predsednk stranke ili da bude na nekoj izbornoj listi, što je uobičajeno u svetu. I Makron vodi listu svoje stranke, i drugi predsednici pre Vučića su to radili, ništa to nije novo - rekao je Vesić za TV Prvu.

To je, kaže, opsednutost dela opozicije predsednikom Vučićem, kojem bi, umesto da pokušaju da ga pobede na izborima, boljim idejama ili programom, hteli da zabrane da učestvuje na izborima, kako bi oni uspeli da dođu na vlast.

Kada je reč o evroposlanicima, ministar je primetio i da postoji konstanto mešanje u unutrašnje stvari Srbije, dodajući da, svakako nije nevažno ša kaže Evropski parlament, ali da EP nema takav uticaj na Evropsku komisiju kao parlament na vladu.

- Oni su u svojoj rezoluciji tražili da se preispita rad komesara Varheilja, za šta nemaju nikakvu nadležnost... Ali, postoji konstatno mešanje u untrašnje stvari Srbije, poput toga da li će neko dobiti nacionalnu frekvenciju. To je untrašnja stvar naše države, nadležnih organa i to je pokušaj da neko utiče na nas van onoga što je usklađivanje sa spoljnom politikom kao deo evropskih integracija. To nije normalno - istakao je Vesić, koji je i član Predsedništva SNS.

- A to što opozicija misli da će uspeti da dođe na vlast preko nekoga sa strane, umesto da razgovaraju sa građanima, uvek se završi loše po njih, jer na svakim sledećim izborima prođu sve gore - zaključio je ministar Vesić.

(Kurir.rs)