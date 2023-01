PRIŠTINSKI ANALITIČARI VERUJU DA JE KURTI ISPAO IZ IGRE: To govori ovaj detalj iz američke ambasade?

PRIŠTINA - Ambasada SAD sutra organizuje diskusiju o Zajednici srpskih opština, a to što na ovaj događaj nije pozvan premijer Aljbin Kurti, prema mišljenju političkih analitičara pokazatelj je pogoršanja odnosa, prenosi Dukađini.

Ekspert za politička pitanja Arbnor Sadiku kaže da je ovo ignorisanje jasna poruka iz SAD za Kurtija.

"Ignorisanje premijera Aljbina Kurtija od strane američke ambasade dokaz je da kosovska strana nije ta koja sarađuje sa Kvintom oko postizanja sporazuma o ZSO, a istovremeno je upozorenje da SAD zaista mogu da naprave Zajednicu na Kosovu i bez Samoopredeljenja i Aljbina Kurtija“, ističe Sadiku.

Beljgzim Kamberi iz Instituta „Musine Kokalari” rekao je da u slučaju da na diskusiji o ZSO ne bude predstavnika tzv. kosovske vlade da će to dokazati da je došlo do pogoršane komunikacije. "To dokazuje i da će se nastaviti sa pritiscima da se ZSO sprovede. Ostaje da se vidi da li se odnosi između SAD i "premijera Kosova" pogoršavaju ili ne”, rekao je Kamberi.

Prema rečima profesora Dritera Arifija, sastanak koji organizuju SAD je pokazatelj da "vlada beži od odgovornosti".

"Ovo vidimo kao neku vrstu bekstva od odgovornosti kosovskih vlasti. Na neki način, sva ovlašćenja po pitanju ZSO predata su američkoj ambasadi. SAD su ozbiljno shvatile ovo pitanje da bi završile ovu tačku Briselskog sporazuma i da možemo ići do konačnog dogovora“, objašnjava Arifi.

Premijer Aljbin Kurti saopštio je prošle nedelje da nije pozvan na sastanak o ZSO koji će se održati u američkoj ambasadi. Na sastanak su pozvani predstavnici političkih partija, civilnog društva i diplomate.

Kurir.rs/Reporteri.net/Kosovo online