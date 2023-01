"KOSOVO JE OTETO OD SRBIJE, KRIM NIKADA VIŠE NEĆE BITI UKRAJINA": Zoran Milanović šokirao: Nismo se mi i Srbi toliko mrzeli!

“Kosovo je oteto od Srbije, anektirali smo Kosovo, koja je razlika?”

Ovo je danas u Petrinji poručio hrvatski predsednik Zoran Milanović koji je govorio je o ratu u Ukrajini i drugim temama.

“To smo uradili mi i međunarodna zajednica”, dodao je Milanović.

On se novinarima u Petrinji obratio na temu rata u Ukrajini i sličnostima između Krima i Kosova i Metohije.

- Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto? Da je to nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego celog koncepta – rekao je Milanović.

Prema rečima Milanovića, u pitanju je u koncept u kojem neko misli da ima pravo.

Milanović je rekao da hrvatski vojnici idu u Litvaniju na obuku i da je ta zemlja članica NATO-a, pa "ne bi bilo fer da tamo ne odu".

„Ne možemo i nećemo biti dovedeni do toga da potpuno zavisimo od tuđe volje na koju nemamo uticaj. Vidim da je šef NATO-a u Južnoj Koreji i Japanu. Poznajem čoveka 20 godina, on tamo ne predstavlja mene i moju zemlju. Nije NATO zona, ali je u susedstvu Kine. To nema veze sa Hrvatskom. Rade se stvari na koje nemamo uticaj i za koje nas niko ne pita, a već sutra mogu ozbiljno da nas obavežu“, počeo je Milanović.

"Potpuno zavisimo od tuđe volje i planova. Ja i moja zemlja tamo nismo predstavljeni. Ona je u susedstvu Kine, mislim da se rade stvari na koje mi nemamo uticaja, a već sutra mogu mnogo da obavežu To nije samo Ukrajina, ona treba da nadgleda.

"Neki u Evropskom parlamentu pričaju o 'cepanju Rusije' - to je suludo. Nismo se mi i Srbi toliko mrzeli. To ludilo, ako ne možeš da staneš na kraj, makni se s puta. ,jer će ti doći.Mentalno sam se pripremio na to da ćemo biti svedeni na status klovnova. Takvi nas je HDZ napravio, ali ne dam da postanemo cirkuske pudlice,a to neki od nas pokušavaju da uradim", kaže on.

"Ja sam protiv slanja bilo kakvih ubojnih sredstava tamo. To produžava rat. Šta je cilj? Raspad Rusije, promena vlasti? Govori se i o cepanju Rusije. Ovo je manično. Mrzeli smo se mi i Srbi. manje. Kod nas je to bio mnogo strašniji rat nego u Ukrajini. Ja sam protiv slanja oružja", rekao je on.

„Od 2014. do 2022. godine gledamo kako neko provocira Rusiju sa namerom da započne ovaj rat. Počeo je. Prošla je godina, tek sada pričamo o tenkovima. Ni jedan američki tenk neće otići u Ukrajinu za godinu dana. Uzećemo sve nemačke tenkove koji su tamo poslati“, rekao je on.

On je rekao da nemačke tenkove "čeka ista sudbina" kao i ranije.

„Poljski predstavnik kaže da Rusiju treba raskomadati, a Rusija nije napala Poljsku i neće, ona je preslaba“, rekao je on.

„Ovo što radimo kao kolektivni Zapad je duboko nemoralno“ „Ovo nije pitanje morala, gde su do juče ljudi bili razigrani pacifisti u haljinama, a sada bi raskidali ljude. Ovo je duboko nemoralno ono što radimo kao kolektivni Zapad. Nemački tenkovi će dodatno homogenizovati Ruse. I Kinu. Moj zadatak je samo da pobegnem od toga, da ne postanemo cirkuske pudlice. Svako učešće u ovome je smrtno opasno. Mislite da sam ja Rus? Jesam li Rusima isporučio Agrokor?", rekao je on.

