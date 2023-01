MUK U PALATI KAD SU ZEMANA OVO PITALI: U životu sam samo jednom zatražio oprost, a to je za bombardovanje Jugoslavije 1999!

BEOGRAD - Predsednik Češke Miloš Zeman izjavio je danas u Beogradu da to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji "može da bude prednost za ulogu medijatora" u ratu.

"Položaj neutralnosti Srbije, da ne podržava sankcije Rusiji može da bude na neki način i prednost za eventualnu ulogu medijatora jer posrednik ne sme da jasno stoji na jednoj ili drugoj strani", rekao je Zeman danas u Beogradu novinarima nakon sastanka sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem.

Dodao je da ima razumevanje za stav Srbije iako se sa Vučićem ne slaže po svim pitanjima kada je reč o ratu, uz ocenu da je "u demokratiji sumnjivo kad su mišljenja saglasna u svakom detalju". Zeman je rekao da posrednik u ratu mogu biti i Kina i Turska. "Na kraju krajeva i Austrija je neutralna i članica je Evropske unije iako nije članica NATO", rekao je on.

1 / 6 Foto: Printscreen/Video Plus

Zeman je izjavio je posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je pre dve godine rekao da se izvinjava što je Češka dala saglasnost za prelazak aviona NATO tokom bombardovanja Srbije.

"Želim da podsetim da sam pre oko dve godine, u vreme posete Vučića Pragu, rekao da se izvinjavam što je Češka, iako poslednja država NATO, dala saglasnost za bombardovanje Srbije. Zamolio sam da mi se oprosti što sam to u životu uradio. Rekao sam to namerno u Pragu, jer da sam to rekao u Beogradu, to bi drugačije delovalo", kazao je Zeman.

Zeman je dodao da češki političari i mediji nisu napadali to što je rekao.

Naglasio je da je nastojao da njegova zemlja povuče priznanje tzv. Kosova, što nije uspelo, ali je podsetio da ni on, ni njegov prethodnik nisu dali saglasnost da Češka ima ambasadora u Prištini.

"Nastojao sam da Češka opozove priznanje Kosova. Želim da podsetim da je Češki parlament svojim rešenjem pozvao češku vladu da ne prizna Kosovo", rekao je Zeman.

Nažalost, naglasio je, politička situacija se promenila.

"Takva je demokratija, pobedile su snage koje su priznale Kosovo, a ja nisam diktator već demokratski izabrani predsednik", rekao je Zeman odgovarajući na pitanje novinara da li žali što nije prošla inicijativa o povlačenju priznanja kosovke nezavisnosti i zašto EU osuđuje ruskog predsednika za narušavenje teritorijalnog integriteta, a kada je reč o narušavanju teritorijalnog integriteta Srbije na to se ne obzaziru.

Zeman je rekao da je, sa druge strane, u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pozdravio činjenciu da se Hašim Tačim nalazi već dve godine u istražnom pritvoru i da se pred tribunalom nalazi još jedan visoko rangirani predstavnik OVK koji je dobio 26 godina zatvora.

Govoreći o sukobu u Ukrajini, kazao je da je nedavno imao video razgovor sa kineskim predsednikom i da je tom prilikom rekao da bi Kina mogla da odigra jednu ulogu u kreiranju mira, kao i da je to isto danas rekao i Vučiću. Zeman je istakao da bi i Turska mogla da posreduje u tim razgovorima, koja je već bila značajna za postizanje sporazuma za izvoz žitarica.

"Nisam osudio samo bombardovanje Srbije već sam i javno svojeveremno osudio napuštanje Avganistana što je otvorilo prostor pobedi talibana i pobedi međunarodnog islamskom terorizma", naveo je Zeman. Češki predednik je čestitao Srbiji na uspešnim ekonomskim rezultatima, što je postigla suficit u budžetu dok se mnoge zemlje pa i Češka bori sa deficitom.

"Želim da pomenem i značaj Češkog doma kroz koji je samo 1939. godine prošlo preko 2.000 Čeha koji su bežali od nacizma. Češki dom će ostati trajan spomen češko-srpske saradnje koji će se brinuti kako o ekonomskoj tako i kulturnoj saradnji. Na taj način ćemo napraviti nešto što je više nego značajno u politici i što vredi više od reči. Još jednom želim da zahvalim srpskom narodu na prijateljstvu kako 1938. godine tako i 1968. godine, i nadam se da će naše prijateljstvo da se nastavi i u budućnosti", rekao je Zeman.

Kurir.rs/Beta