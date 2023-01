DAČIĆ O IZJAVI HRVATSKOG PREDSEDNIKA: Istina je to što je rekao Milanović da je Kosovo oteto od Srbije

BEOGRAD - Istina je to što je rekao predsednik Hrvatske Zoran Milanović da je Kosovo i Metohija oteto od Srbije na silu i nezakonito, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

"Na slučaju Srbije najgrublje je pogaženo međunarodno pravo u koje se svi zaklinju. Na Kosovu i Metohiji srušen je međunarodni poredak u kome je suverenost država nedodirljiva, a granice nepromenljive", navodi se u Dačićevom saopštenju MSP.

Dodao je da ne ulazi u to da li Milanović ima unutrašnje političke razloge da ovako govori o Srbiji i o Kosovu i Metohiji, ali da je to stav šefa države članice Evropske unije i NATO, koji on pozdravlja.

"Pozdravljam ga kao principijelni stav u pravcu poštovanja međunarodnog prava, koje garantuje nepovredivost suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake države", rekao je Dačić.

Hrvatski predsednik Zoran Milanović rekao je ranije danas u Petrinji da je Kosovo oteto od Srbije. "To smo uradili mi i međunarodna zajednica", naveo je on u razgovoru sa novinarima govoreći o ratu u Ukrajini i sličnostima između Krima i Kosova i Metohije.