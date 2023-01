"OVAJ DOKUMENT NIJE IZMIŠLJEN!" Radun: Odmah se vidi da je "non paper" napisao neko ozbiljan! Ali, pitanje je, KO STOJI iza toga?

Još uvek se nije slegla prašina oko francusko nemačkog predloga za rešavanje statusa Kosova i Metohije, a već se govori o novom "non paper" dokumentu, koji je ekskluzivno objavio Albanian post.

Takav dokument predviđa da Kosovo može da ne formira zajednicu srpskih opština, ali tada mora da snosi posledice poništavanja svih dosadašnjih dostignuća, kao što su slobodno kretanje, pozivni broj Kosova +383, integracija severnog dela, kontrola dva granična prelaza sa Srbijom.

Ovakav "non paper" nedvosmisleno pokazuje šta bi i Kosovo i Srbija mogli da izgube ukoliko dođe do namernih opstrukcija od strane Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija. O ovoj, ali i o drugim važnim temama u vezi sa situacijom na Kosovu, danas su razgovarali voditelji emisije Puls Srbije sa analitičarem Brankom Radunom.

02:05 NEKO OZBILJAN STOJI IZA NON PAPER DOKUMENTA!

On je opisao pozadinu pregovora kao i pritiske po Prištinu i Srbiju, ukoliko obe strane ne prihvate uslove.

- To je suština. Pre svega, to je neka vrsta pritiska na albansku stranu, i na Albaniju koja uvek stoji iza kao matična država. Ovaj papir deluje kao jedna vrsta detaljne opomene obema stranama koju su pisali Evropljani i spominje se Zapad - rekao je i zaključio:

- NIje nimalo slučajan pritisak. To je stvar procene. Imamo izjave američkih zvaničnika i ambasadora, ali još nisam svestan do koje mere su oni spremni da guraju to i budu kooperativni. Kada se nešto pojavi u "non paper" to je napisao neko ozbiljan, i to se odmah vidi iz tog dokumenta. To nisu izmislili novinari, ali pitanje je ko stoji iza toga? - upitao je.

Šta predstavlja "non paper" predlog? Dva non-pejpera koja su se pojavila poslednjih nedelja, a koja predviđaju nove granice na Balkanu - nisu nova ideja, već nešto što se kao mogućnost pojavljuje već skoro deceniju, ukazuju sagovornici Kurira. Prvi dokument je, podsetimo, navodno potekao od slovenačkog premijera Janeza Janše i njime se "dovršava raspad SFRJ", s posebnim akcentom na podelu BiH i stvaranje "velike Albanije", dok iza drugog navodno stoje Nemačka i Francuska, a predviđa priznanje Kosova od strane Srbije, poseban status za SPC i sever Kosmeta.

Kurir.rs

