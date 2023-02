IZJAVA HRVATSKOG PREDSEDNIKA POTRESLA REGION: Milanović na udaru zbog izjave da je KOSOVO OTETO SRBIJI!

Izjava hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da je "Kosovo oteto od Srbije" iznenadila je sve u regionu! Iz Beograda poručuju da je on rekao istinu, dok su za to vreme u Zagrebu i Prištini neprijatno iznenađeni.

- To je, nažalost, bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje Kosova u pitanje, nego celog koncepta - rekao je Milanović.

Na to je odmah reagovao premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je kazao za Večernji list da su "Milanovićevi stavovi sve gori i da to traje već godinu dana".

- Nijedna zemlja nije anektirala Kosovo. Kosovo je samostalna, nezavisna država koju je Hrvatska priznala. Da ga je neko anektirao, onda bi ga pripojio nekoj drugoj državi. Ovakav narativ o Kosovu nismo još nikada doživeli. Sad je zvezda ne samo u ruskim medijima nego i u srpskim medijima - kazao je Plenković, dok su naslovne strane hrvatskih medija juče osvanule s naslovima da je Milanović napravio "međunarodni incident" i "izgubio kontrolu jer se bliži Miloševićevoj retorici".

Bivši ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj kazao je da je "izjava hrvatskog predsednika besmislica koja se mora odbaciti".

S druge strane, šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je "istina to što je Milanović kazao da je KiM oteto od Srbije na silu i nezakonito"

- Ne ulazim u to da li Milanović ima unutrašnje političke razloge da ovako govori o Srbiji i o KiM, ali to je stav šefa države članice EU i NATO, koji ja pozdravljam - kazao je Dačić.

Izjavama hrvatskog predsednika bavili su se i strani mediji, poput Gardijana, koji je, doduše, više analizirao Milanovićevu kritiku o slanju tenkova i naoružanja u Ukrajinu, a sve ovo stiglo je i do ruskih medija, koji su hvalili hrvatskog šefa države.

Reakcija iz Kijeva: Izjava o Ukrajini je neprihvatljiva Ukrajina smatra neprihvatljivim izjave predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da Krim neće biti Ukrajina i da se ne treba suprotstavljati Rusiji, jer je "opasna zemlja" i nuklearna sila. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Oleg Nikolenko napisao je na Fejsbuku da je dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta Ukrajine neprihvatljivo. - Umesto toga, veoma cenimo i zahvaljujemo hrvatskoj vladi i hrvatskom narodu na njihovoj nepokolebljivoj podršci Ukrajincima u borbi protiv ruske agresije - napisao je on.

(Kurir.rs /J. P.)