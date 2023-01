PUKOVNIK OTKRIO TAJNE PODATKE 311 RAKETNOG PUKA, IZ 1999. GODINE: "Gospodo, u OVIH 7 dana, vi ste prevarili DRŽAVNO RUKOVODSTVO!"

Pukovnik Majk Petruka, koji je tokom agresije NATO na Jugoslaviju 1999. godine imao desetine borbenih letova, otkrio je u svom podkastu do sada nepoznate detalje o svojim misijama, od kojih su možda najinteresantnije greške tokom borbenih dejstava i namerno ciljanje civilnih ciljeva, kao što je bio most u Grdeličkoj klisuri.

foto: Profimedia

On kritikuje Veslja Klarka za nerazumevanje borbene avijacije, ali i tvrdi da je odbio da gađa dve pravoslavne crkve u sprskim selima! O nepoznatim detaljima bombardovanja i namernom gađanju civilnih ciljeva, razgovarali su voditelji emisije Puls Srbije sa Boškom Zorićem, pukovnikom u penziji i Petrom Vojinovićem, glavnim i odgovornim urednikom vazduhoplovnog portala "Tango siks".

Petruka detaljno (uz emitovanje video snimaka sa nišanskih senzora) rekonstruiše dejstvo aviona F-15E na železnički most u Grdeličkoj klisuri prilikom kojeg je pogođen putnički voz kada je poginulo najmanje 13 civila.

Kakve odgovore daje njegova rekonstrukcija događaja - pitanje je kojim je započet razgovor.

Kao predstavnik medija koji se bave vojnim vazduhoplovstvom, razgovor je započeo Petar Vojinović.

- Tek se sada aktivnije priča o akcijama. U ovom podkastu je pet sati, iz nekih pet delova, konkrentno pilota, odnosno operatera oružja, jednom višenamenskom avionu F-15 E, zvani Orao, dejstvovao na ciljeve na zemlji - započeo je i uperio poentu njegovog pripovedanja na stručni ugao podkasta.

foto: Kurir tv

- Postoji nekoliko primera kako funkcioniše priprema i određivanje ciljeva i napada, kao i šta se tu sve dešavalo. Možemo videti nekoliko novih uglova vojno-vazduhoplovne struke - rekao je, naglašavajući da deo koji je izašao u javnost je više politička strana priče.

- Njihov politički vrh je pitao ratno vazduhoplovstvo da li to može sa malo kolateralne štete da se uradi. Nakon mesec dana došlo je do neuspeha NATO kao celine da reši tu situaciju na Kosovu i Metohiji. Zlostavljali su vojsku, pokušavali da je unište i dolazilo je do namernih dejstava na civilne ciljeve, radi efekta iscrpljivanja! - rekao je.

Kako je u nastavku prepričao podkast ovog pilota, oni su kao piloti, posumnjali da su naredbe vrha bile takve "da očitaju lekciju Srbima".

foto: Kurir tv

Pukovnik se razgovoru piključio, predstavljajući širu sliku tadašnje kampanje vojske Jugoslavije i suprotne strane.

- Ne slažem se sa tvrdnjom pilota da su uništili sve relevantne ciljeve u prvih mesec dana! Govorim u ime RV i PVO Srbije (raketno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana) čiji sam bio pripadnik, 311 srednjeg samohodnog raketnog puka, koji je bio na KiM, gde sam lično bio u ulozi operativca na Kosovu i Metohiji! Očekivali smo bombardovanje 1998. godine, koje je prolongirano - započeo je pukovnik.

08:07 PUKOVNIK RV I PVO OTKRIO DO SAD NEPOZNATE PODATKE O SRPSKIM DEJSTVIMA PROTIV NATO-a

U nastavku je ispričao kako je to, sa strane srpske odbrane, bilo.

- Nije baš tako bilo! RV i PVO je, septembra 1998. godine, napustio mirnodopske lokacije i zaposeo borbene položaje, jer smo očekivali bombardovanje 1998. godine. Agresija je dočekala RV i PVO na borbenim položajima, sa svim RV i PVO sredstvima koji su raseljeni duž Jugoslavije. Prvih dana su uništili stacionarne položaje roda Vojin, radar za osmatranje vazdušnih položaja, koji je, uprkos svemu, radio i morao da radi u ratnim uslovima - ispričao je.

foto: Kurir tv

U nastavku je dao tačne podatke koje je, kao pukovnik 311 puka, prikupio.

- Imali smo pogibiju kod Kuršmulije, na Topčideru, i to su greške komandnog kadra. Iznosim podatke koji niko nikad nije čuo. U Aprilu, pokojni general Veličković je došao na Kosovo i rekao, gospodo vi ste prevarilii državno rukovodstvo! Mi smo svi bili zabezeknuti, čak spremni na svađu sa njim! Rekao je: Država je računala da ćete izdržati 7 dana, a vi ste izdržali 30 dana! Šta je trebalo da bude posle 7 dana, ja to ne znam! NATO je po mom puku dejstvovao 31 put, moj puk je imao 9 poginulih i 12 ranjenih - otkrio je, naglasivši da su se svi, do poslednjeg dana, borili, pa je u nastavku nabrojao oborene protivničke avione.

- Moja jedinica je, za vreme NATO agresije, 40 puta dejstvovala! Prema našoj evidenciji, mi smo oborili 15 aviona, 5 bespilotnih letelica i više krstarećih raketa! Kada kažemo pogodak aviona, to ne znači da je taj avion eksplodirao, ali znači da je onesposobljen da dalje dejstvuje - naglasio je, uz komentar da komande nisu priznavale sve oborene evidencije, dok se podaci ne ukrste sa više izvora.

- Nama je komanda priznala sedam pogođenih aviona! Najjača odbrana je bila na aerodromu Lađevci. Šteta je što nemamo danas podatke, da proučavamo, šta je 450 raketni puk oko Kraljeva radio. Oni su vrlo znalački koristili zastarelu tehnologiju. To su sve bili visokoobrazovani komandanti i znalci!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud