SAKRIVANJE ODGOVORNOSTI: Zašto je BIRN pokušao da umanji krivicu stvarno odgovornih za SARADNJU SA ŠARIĆEM, a oblatio Kurir

Tekstom "Kako je Šarić uređivao medije iz pritvorske ćelije: Kola na poklon za zaslužne novinare", portal BIRN je, neobičnom selekcijom informacija i neprofesionalnim odnosom prema temi, u najmanju ruku etiketirao, a praktično kriminalizovao većinu novinara crne hronike u Srbiji.

Oni su, voljom autora ili uredništva BIRN, dospeli pod sumnju javnosti da su šurovali s mafijom. Izostale su krucijalne informacije, dobro poznate i BIRN-u i svakome ko je, poput redakcije Kurira, imao uvid u citirane spise, a to su: koje su redakcije zaista u svojim redovima imale korumpirane novinare, spremne da udovolje interesima Darka Šarića, a koje to nisu.

BIRN je brojnim insinuacijama - ovako poslaganim podacima i nedorečenim navodima - sakrio prave krivce i bacio ljagu na sve redakcije ravnomerno. BIRN-ov neprofesionalan i krajnje nekorektan tekst Kuriru je naneo nemerljivu štetu, svrstavajući ga u grupu medija koji se sumnjiče da su ispunjavali naloge kriminalnog klana Darka Šarića. A istina je sasvim drugačija, pa čak i otkrivena u navodima spornog teksta. Zbog te istine redakcija Kurira osuđuje činjenicu da je tendenciozno stavljena u isti koš s medijima koji su uhvaćeni u nečasnim radnjama.

SELEKTIVNOST ČINJENICA

Naime, uradak BIRN-a bavi se novom optužnicom protiv Šarića i, kako navode, dokaznim materijalom koji pokazuje kako su do određenih medija stizale informacije koje je osumnjičeni slao iz pritvora koristeći aplikaciju Skaj, kako su menjani i uređivani naslovi i tekstovi, te kakve poklone su pojedini novinari dobijali kao nagradu za učešće u diskreditaciji svedoka-saradnika.

Međutim, iz sadržaja materijala, odnosno pomenute optužnice, u koju je i Kurir imao uvid, može se jednostavno pratiti koje podatke je BIRN, namerno ili ne, izostavio iz svog teksta i tako zamaglio sliku, ostavljajući čitaoce u zabludi da su sve redakcije, koje se pominju u tekstu, radile za interese kriminalne grupe. Iz prenete komunikacije sa aplikacije Skaj ne može se nikako zaključiti da su novinari Kurira, za razliku od pojedinih redakcija pomenutih u citiranim komunikacijama, postupali po nalozima Šarića i njegovih saradnika ili da su od njih dobijali poklone kao nagradu za odrađen posao.

U tekstu su čak citirane prepiske između Šarića i njegovih saradnika, iz kojih proizilazi da oni nisu bili zadovoljni objavama u Kuriru. Dakle, nije im bilo po volji što se Kurir bavi profesionalno svojim poslom i što objavljuje informacije koje su bile tačne.

U prilog činjenici da Kurir nije dozvolio da bude zloupotrebljen u ovom slučaju, govori i poruka iz prepiske optuženih: "A ona plava iz Kurira kako nas sje*a za onaj naslov", koja je citirana u optužnici.

Da je BIRN primenio, u najmanju ruku, neobičnu selektivnost prilikom prezentovanja činjenica, a u cilju ubeđivanja čitalaca da je Kurir jednako kriv kao i ostali pomenuti mediji, najbolje se vidi u pokušaju BIRN-a da jedan, veoma važan detalj sakrije. U prvoj verziji, objavljen je tekst bez navođenja najdrastičnijeg primera servilnosti novinara prema Šariću i njegovoj grupi.

Naime, u materijalima optužnice je zabeleženo da su Šarić i njegovi saradnici iz jedne redakcije dobili PDF stranicu iz još neobjavljenog izdanja novina, za koju se inače ispostavilo da je sledećeg dana zaista ugledala svetlost dana. Bio je to krunski dokaz da su mafijaši, zbog korumpiranih novinara, gotovo uvek išli korak ispred onih koji su se borili da zaustave njihova kriminalna dela. Ispalo je da to za novinarski njuh BIRN-a nije bilo dovoljno interesantno, pa nije ni objavljeno u njegovom "istraživačkom" poduhvatu naslovljenom "Kako je Šarić uređivao medije iz pritvorske ćelije".

Tek nakon što je Kurir postavio pitanja o propustu istraživača BIRN-a, na ovom portalu je objavljena verzija u kojoj je ubedljivo najeksplicitniji dokaz Šarićeve sprege s medijima dodat u tekst. Ova situacija navodi na sumnju da je BIRN sračunato oduzimao i dodavao određene podatke iz materijala koje je imao kako bi iskrivio pravu sliku o ovoj zaista ozbiljnoj temi.

BAČENA LJAGA NA SVE NOVINARE

Bez obzira na pregršt dokaza koji pokazuju suprotno, BIRN je odlučio da Kurir drsko ocrni i bezočno okleveta da je radio za interese kriminalaca. Čak je na društvenim mrežama, prilikom reklamiranja ovog teksta, označio Kurir na prvom mestu i tako praktično predstavio kao predvodnika pojave o kojoj piše.

BIRN je stavio naše novinare u grupu onih koji su zaista oblikovali javno mnjenje kako je Šarić iz ćelije diktirao - slali su mu još neobjavljene tekstove dok su bili u pripremi za štampu, dogovarali se s njim i njegovima o naslovima, intervjuima i drugim pričama. A na kraju, za pokazanu lojalnost su primali od njih i poklone, poput automobila, za koji se tačno zna ko ga je dobio, ali je BIRN sve to prećutao.

Još mnogo stvari je BIRN prećutao, ili ga nije interesovalo da se bavi mnogo ozbiljnijim stvarima. Iako je primio donacije i time se obavezao da bude profesionalna i odgovorna istraživačka kuća, uredništvo BIRN-a se i ovoga puta saplelo o sopstveni ego. Sasvim neobjašnjivo, BIRN je odlučio da baci ljagu na sve novinare i bazira svoju priču na tome kako procurele informacije navodno dospevaju u medije.

Međutim, indikativno je da je BIRN-u promakla očigledna tema, koja u lancu curenja informacija prethodi ovoj, a to je pitanje kako su od nadležnih državnih organa te informacije uopšte i dospele do Darka Šarića. To pitanje BIRN uopšte i ne postavlja, baš kao i ono koje se tiče onoga ko je omogućio Šariću da u ćeliji Posebnog odeljenja Okružnog zatvora u Beogradu ima telefon sa aplikacijom Skaj.

Kurir je pitao BIRN zašto je izbegao da saopšti javnosti koji novinari su poklonima nagrađivani za naručene tekstove o Šariću ili barem koje konkretno redakcije su bile na usluzi Šariću. Zašto u ovako važnoj temi nije pokrenuta i ona važnija - ko je obezbedio Šariću telefon neophodan za opisanu vrstu komunikacije? A možda i najvažnije pitanje: Kako su do Šarića dospele informacije iz državnih organa, a koje je on dalje prosleđivao medijima i tako za sebe proizveo korist?

KURIR JEDINI ODGOVORIO, IZ BIRN-a ĆUTE

BIRN je odbio da pruži odgovore na pitanja Kurira i tako još jedanput potvrdio svoju neprofesionalnost. U istom svetlu se pokazao i kada je uputio pitanja Kuriru, dajući našoj redakciji nerazuman rok od svega četiri sata da na njih odgovori. Uprkos tome, Kurir je ispoštovao naznačeni rok i odgovorio na sva pitanja BIRN-a, što nijedna od ostalih redakcija, kojima se BIRN istim povodom obratio, nije učinila. Tako je Kurir svim medijskim kućama održao lekciju iz profesionalizma i odgovornog pristupa informisanju.

Postavlja se i pitanje zašto se niko od nadležnih nije bavio korupcijom u medijima i zašto to nije bilo čudno BIRN-u. Sve navedeno ukazuje da su izvori BIRN-a upravo iz ovih krugova, pa je jasno zašto je BIRN odlučio da jednostavno zaobiđe ovu krupnu temu.

Kada se osvetle svi ovi aspekti teme kojoj je BIRN posvetio pažnju, postavlja se pitanje zašto je ovo istraživanje propustilo priliku da poentira i hrabro upre prst u one koji su inkriminisani. Kurir od takvog pristupa ne da ne bi bežao, nego bi ga svesrdno podržao. Umesto toga, Kurir je bez ikakvog osnova targetiran i s pravom se pita da li se želi sakriti tuđa odgovornost za opisane radnje i kakva se agenda iza toga krije. Neobičan izbor poruka koje su objavljene navodi na zaključak da je reč o tendencioznoj nameri. Kakvoj i za čiji interes, nameravamo da saznamo. Jer, Kurir će nastaviti da se bavi ovom temom - smatra je izuzetno važnom za čitavu javnost Srbije.

Zbog toga smo uputili pitanja i tužilaštvu i MUP u vezi s prelivanjem informacija iz državnih organa, preko mafijaških bosova do medija. I insistiraćemo na odgovorima! Nećemo dozvoliti da ostane ni trunka sumnje u našu posvećenost poslu istinitog, profesionalnog i odgovornog informisanja javnosti.

Imamo potrebu i da kolege iz BIRN-a podsetimo i upozorimo da su ovako zamagljene stvari, kakve se u tekstu nude čitalaštvu, stvorile opasnu situaciju za novinare i potencijalno im ugrozile bezbednost. Uzimajući u obzir notornu činjenicu da svaka kriminalna grupa ima naspram sebe neku suparničku, nije teško zaključiti da je BIRN-ov tekst mogao da posluži i nekim drugim kriminalnim krugovima da iz insinuacija dobiju informacije o navodnim pomagačima Šarića unutar medija.

DELOVANJE ŠOLAKOVOG MEHANIZMA

Pošto je ovako brutalno oklevetan i silom neutemeljenih insinuacija uvučen u prljavu priču o korumpiranim novinarima, Kurir je bio prinuđen i da uputi pismo BIRN-u, u kojem je zatražio izmenu pomenutog teksta kako u njemu ne bi bio naznačen, i to bez ikakvog osnova, kao medij koji je Šariću bio na usluzi. Kao ozbiljna i odgovorna medijska kuća, smatrali smo da ne postoji ni jedan jedini razlog da budemo u blatu koje je opisivano u BIRN-ovom tekstu. Međutim, pokazalo se da BIRN nije imao ni snage ni volje da se povinuje činjenicama kojima je raspolagao, te je objavio ovaj tekst. A njime se ništa drugo nije postiglo do relativizovanja krivice novinara i redakcija koji su zaista bili korumpirani i blaćenja onih koji su časno radili svoj posao.

Zašto BIRN krije ko je naručilac ovako osmišljenog udara na određene medije? Pozadina ovako neshvatljive odluke da se ide na klevetanje uprkos istini mogla bi se objasniti potezima koji su usledili. Po oprobanom i toliko puta viđenom modelu, tekst BIRN-a odmah su preneli mediji u vlasništvu Dragana Šolaka i njegove Junajted grupe - najpre portali N1 i Nova.rs, da bi televizija N1 naknadno uradila i prilog o temi iz BIRN-ovog teksta. Miriše na to da se nevidljiva ruka i ovog uratka BIRN-a krije negde duboko u Šolakovom mehanizmu za uništavanje konkurencije, jer su očekivano, tekst preneli i Danas, portal Direktno, nedeljnik Vreme, CRTA, koji su takođe deo istog mehanizma.

Voleli bismo da nismo u pravu.

Međutim, zašto BIRN, ako nije bio na usluzi ovom mehanizmu, beži od pitanja Kurira, ispravke greške i izvinjenja Kuriru?

Kurir očekuje da se o ovom pitanju oglase i nadležni državni organi i istraže navode iz teksta BIRN-a, kako ovaj slučaj ne bi ostao nerazjašnjen i bez odgovornosti prošli oni iz novinarskih redova, ali i iz državnih institucija koji su sarađivali s mafijom.

(Kurir.rs)