ŠOKANTNO PRIZNANJE NATO OFICIRA: Bespotrebno smo uništavali Srbiju! General: Hvala mu, ali to smo znali, MOŽDA PRAVI BIZNIS?!

Potkast koji je objavljen, a u kom je gost bio oficir za oružane sisteme pukovnik Majk Petruka izazvao je burne reakcije. U svom obraćanju javnosti, oficir je saopštio da je NATO za prva tri dana bombardovanja Jugoslavije uništio najbitnije mete, a da je sve nakon toga bilo "očitavanje lekcije" Srbima.

Izjavu NATO oficira komentarisali su Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji i Stanko Vasiljević, general u penziji, bivši komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva.

- Prvo, mi nikad nismo ništa lagali. Mi smo morali da branimo naša ognjišta i svoju zemlju. Sramota je što je toliko zemalja napalo jednu tako malu zemlju i on je pokazao da za njih nije bilo vojnih ciljeva. Bilo ih je, ali su ih pogodili sa prvim naletom.

- Zahvaljujući obučenosti i sposobnosti naše vojske mi smo srušili njihov nevidljivi F 117 A. Onda kada nisu mogli da pogode to što treba gađali su civilne ciljeve, mostove, vozove i td. Nisu mogli da nađu vojne objekte i ciljeve jer je naša vojska upotrebila super-strategijsko maskiranje - kaže Šljivančanin.

Vasiljević je konstatovao da oficir Natoa nije rekao ništa novo:

- Mi smo znali to odavno. To je bio kriminalni čin, brutalna agresija na suverenu zemlju. Možda se taj pukovnik sukobio sam sa sobom, trpeo grižu savesti 20 godina, pa nije mogao više da ćuti. Možda i hoće da pokrene neki biznis u Srbiji pa ide na emociju ljudi. Ja ne bih tome pridavao toliki značaj. Mene samo kopka zašto je on čekao 20 godina da to kaže, a mi vrlo dobro znamo da su gađali i škole i bolnice i druge civlilne objekte.

- Sve su pravdali nekog greškom. Oni su načinili milenijumsku grešku. Hteli su navodno da spreče humanitarnu katastrofu, a više ljudi je poginulo za vreme bombardovanja nego onda kada smo izvodili protiv terorističku organizacju na Kosovu.

