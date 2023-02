"ČLANSTVO SRBIJE U EU PREVAZILAZI POLITIČKE SUKOBE" Dve trećine građana smatra da su potrebne reforme, OVO SU RAZLOZI ZA OPREZ

Ministarstvo za evropske integracije je sprovelo istraživanje o tome koliko građana Srbije podržava evropski put svoje države.

Rezultati pokazuju da je manja podrška članstvu u Evropskoj Uniji u odnosu na pre dve godine kada je veći broj srpskog stanovništva bio više okrenut ka ulasku u Uniju.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i dr Stanislav Sretenović sa Institutra za savremenu istoriju, gostovali su u jutarnjem programu Redakcija, komentarišući odnos našeg naroda prema evropskim integracijama.

Sretenović je se osvrnuo na prošlu godinu i stav naroda prema ulasku Srbije u EU, koji se sada, daleko izmenio.

- Ako gledamo sve u širem kontekstu, u odnosu na prethodnu deceniju, mnogo je manje građana koji su za evropske integracije. Slušali smo različita obećavanja evropskih zvaničnika, međutim, najpre ekonomska kriza, migrantska kriza, Bregzit, Kovid kriza, sukob u Ukrajini, sve je to uticalo na promenu mišljenja prema EU - rekao je.

Kako je rekao entuzijazam za proširenje u narodu splasnuo je zbog odnosa Evropske unije prema Kosovu i Metohiji i ratnom nasleđu Srbije iz 90-ih godina.

- Slušali smo mnogo godina razna obećanja evropskih zvaničnika. Najveći deo javnosti u Srbiji shvata negativnom sliku politike EU prema nasleđu jugoslovenskih ratova i politika EU prema Zapadnom Balkanu. Tu je splasnuo entuzijazam - rekao je Sretenović.

Stanković je nazvao srpsko javno mnenje zrelim.

- Kao da je srpsko javno mnenje sazrelo i uspelo da razgraniči socijalno i organizaciona pitanja kao i politička pitanja. Činjenica je da je dve trećine ispitanika, odgovorilo da su Srbiji reforme potrebne! Stavovi se kod poilitičara menjaju, ali građani su shvatili da se o EU razgovara zbog nas samih - tvrdi Stanković.

Bez obzira na politička opredeljenja, kako je rekao, postoji segment EU koji je dobar sam po sebi.

- To je segment pravnog sistema, upravljanja fondova, efikasne uprave, a to je najvažnije dostignuće ovog ispitivanja, i to je značajno, jer ga je organizovala jedna institucija koja ima najveći kredibilitet ovde, a to je Ministarstvo za evropske integracije! - naglasio je Stanković, uz dopunu:

- Ovo je pitanje koje prevazilazi političke sukobe!

Voditeljka Olja Lazarević je primetila da je jedna strana kako se živi u EU, a druga kako je narod ovde navikao da živi.

- Uvek treba uzeti kontekst i teško i tragično ratno nasleđe Srbije, koje je bombardovanje Jugolsavije, 1999. godine. Ovim su građani postali svesni unutrašnjeg i spoljno političkog faktora - rekao je.

