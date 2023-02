OGLASILA SE MILENA POPOVIĆ ZBOG OLIVEROVIH SLIKA U SKUPŠTINI! Ivanovićeva udovica ovim rečima se obratila posle HAOSA NA SEDNICI

Milena Popović, državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine i udovica pokojnog Olivera Ivanovića oglasila se povodom jučerašnjeg incidenta u skupštini Srbije gde je deo opoziicje koristio njegovu sliku uz potpis "Odgovaraćete" upućen predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

U emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji ona je istakla da to nije bila iskrena borba za pravdu i otkrivanje ubica Olivera Ivanovića.

foto: Kurir televizija

- Ja sam pratila sednicu i mislim da je skandal sve što se dogodilo. To nije pitanje samo teritorije nego pitanje našeg identiteta. Ono nije borba za Kosovo niti borba za otkrivanje Oliverovih ubica. Ja sam pitala ljude koji su nosili transparente zašto ih nisu nosili kada je on tri i po godine bio u zatvoru - rekla je Popović i naglasila da se borba za istinu o ubistvu Ivanovića mora voditi iskreno bez interesa da se dobiju politički poeni.

foto: Nenad Kostić

- Ja smatram da ako iskreno želimo da saznamo ko je ubio Olivera, to treba da radimo zato što stvarno imamo potrebu za pravdom i iz poštovanja prema njemu, a ne da bi stekli koji politički poeni više. Zaista je strašno to što se desilo. To je čista manipulacija i zloupotreba jedne teme, ali nisam iznenađena. Ništa novo nismo videli. Nisam očekivala ništa bolje, neka to služi na čast i obraz onima koji su to učinili - rekla je Popović.

02:22 Milena Popović o jučerašnjoj sednici skupštine Srbije i pominjanju imena njenog supruga

Ona je izrazila nadu da će jednog dana pravda pobediti i da će ubice njenog pokojnog supruga biti otkrivene.

Kurir.rs

