"HAOS U SKUPŠTINI NIJE NASTAO SPONTANO" Anđelković: Cilj je bio da se prekine sednica, jer su hteli da izbegnu raspravu o Kosmetu

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas posebnu sednicu posvećenu Kosovu i Metohiji, na čijem dnevnom redu je Vladin Izveštaj o pregovorima sa Prištinom. O posebnoj sednici u parlamentu govorio je Zoranom Anđelkovićem, bivši predsednik Izvršnog veća KiM.

foto: Kurir Televizija

Anđelković se kritički izjasnio o jučerašnjem incidentu u skupštini.

- Ja mislim da su oni to pripremali već danima i da se to nije desilo spontano. Cilj je bio da se prekine sednica jer su hteli da izbegnu raspravu sa predsednikom, jer znaju da će on vrlo brzo razotkriti da je to što oni izgovaraju laž - rekao je Anđelković, istakavši da za takvo ponašanje po poslovniku sledi kazna isključenja sa sednice:

- Po poslovniku na koji su se oni najviše pozivali, ono što su oni uradili, a prešli su granicu kada su kranuli ka predsedniku, kada su ga napali, njima sledi isključenje sa sednice do njenog završetka. To je vrlo jasno. Mislim da predsednik parlamenta namerno nije dao nikome opomenu, jer bi oni to želeli. Rekli bi: "Eto izbačeni smo, pa nismo mogli da kažemo to što smo hteli"

02:54 HAOS U SKUPŠTINI NIJE NASTAO SPONTANO Anđelković: Cilj je bio da se prekine sednica, jer su hteli da izbegnu raspravu

Izneo je zamerku na račun opozicije zbog toga što, kako kaže, nisu ništa govorili o izveštaju vlade republike Srbije koji je vlada prosledila parlamentu.

- U celoj toj raspravi oni o tom izveštaju nisu ni reč rekli, a mogli su u najmanju ruku da govore o onim incidentima koje Kurti proizvodi od prvog septembra. U tom izveštaju su pobrojani svi incidenti kojima pokušava da očisti Kosovo i da izazove nestabilnost na Balkanu - ocenio je Anđelković

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud