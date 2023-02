DAČIĆ NAKON MOLITVENOG DORUČKA U VAŠINGTONU: Danas se vidi da postoji mnogo više razumevanja za pozicije Srbije

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić osvrnuo se jutros, tokom gostovanja na TV Pink, na ovonedeljnu posetu Vašintonu, gde je priustvovao Molitvenom doručku i razgovarao, između ostalog, sa zvaničnicima Stejt departmenta Derekom Šoleom i Gabrijelom Eskobarom. Kao glavni utisak iz posete Americi, Dačić ističe da su se odnos prema Srbiji i atmosfera u bilateralnim odnosima veoma promenili.

- Danas se vidi da postoji mnogo više razumevanja za pozicije Srbije, mnogo više razumevanja za to šta su problemi Srbije i šta je viđenje Srbije. Ne mogu da kažem da su pozicije istovetne, zato što postoje strukturne i sistemske razlike vezano za pitanje nezavisnosti Kosova i Metohije, ali je sada situacija takva da se može reći da možemo da gradimo neke osnove za naše buduće strateško partnerstvo. Mislim da je to veoma bitna stvar, jer je nemoguće uopšte razmišljati o načinu i mogućnosti da se dođe do nekog političkog rešenja bez takvih odnosa sa SAD - rekao je ministar.

Kako je dodao, to je posledica pre svega jednog odgovornog odnosa predsednika Aleksandra Vučića prema ovim najvažnijim pitanjima.

foto: Kurir televizija

- To je posledica njegovog pristupa, pa i ovim poslednjim razgoorima i dešavanjima, odnosno pristupa koji je u Vašingtonu i u Briselu, pošto sam i u Briselu imao prilike to da čujem od Borelja i od Lajčaka, citiram njihove reči – predsednik Vučić se poneo odgovorno i kontruktivno, za razliku od Kurtija.“ Jasna je želja i namera Beograda da konstruktivno pristupi daljem dijalogu, uz jasno predstavljanje svojih crvenih linija - izjavio je Dačić.

Govoreći o osnivanju Zajednice srpskih opština, šef srpske diplomatije ponavlja da je u Vašingtonu naišao na razumevanje, odnosno da je američki stav da se o preuzetim obavezama ne diskutuje. Od američkih sagovornika primio je uveravanja da je osnivanje Zajednice srpskih opština prioritet na kome će se insistirati, te da se osnivanju ZSO mora se pristupiti čim pre, ono ne može biti ostavljeno za kraj dijaloga, kako Priština pokušava da to pitanje pozicionira.

- To su dva odvojena pitanja – dalji nastavak dijaloga i osnivanje ZSO - objasnio je ministar oko čega je postignuta saglasnost tokom posete Vašingtonu.

S druge strane, nezadovoljstvo međunarodnih faktora Kurtijem počiva na njegovoj aroganciji i insistiranju na redosledu koraka koji odgovara Prištini, jer Kurti pokušava da odloži osnivanje ZSO, odnosno da ga predstavi kao finalni deo dogovora i uslovi ga ispunjavanjem zahteva Prištine, što je stav za koji međunarodni faktori imaju sve manje strpljenja.

-Promenjena je međunarodna pozicija Srbije, bolje su nam osnove za dalji razgovor - rekao je Dačić.

Do pre dve nedelje pretila je opasnost da Komitet ministara Saveta Evrope prihvati zahtev Kosova za članstvo i da se krene u proceduru prijema, objašnjava ministar, ali posle svega, posle konstruktivnog pristupa Beograda, a destruktivnog pristupa Prištine, zemlje Kvinte, sve osim UK, preporučile su da se to pitanje odloži dok se ne vidi dalji razvoj situacije.

- Akcenat u svemu što državno rukovodstvo preduzima je na interesu Srbije - kaže Dačić, napominjući da to uključuje i pitanje potencijalnog uvođenja sankcija Rusiji.

- To uopšte nije pitanje Rusije i Ukrajine, to je pitanje Srbije i srpskog interesa - istakao je ministar Dačić.

Uvođenje sankcija ne bi rešilo suštinske probleme koje imamo, jer uvođenje sankcija ne može da obezbedi da se odustane od ideje članstva Prištine u UN, na primer, zaključio je šef srpske diplomatije.

Kurir.rs