ALBANCI TRAŽE POMOĆ OD ČEDE?! Jovanović otkio detalje šok poziva iz Tirane: Vara se svako ko misli da će Vučić da prizna Kosovo

On tvrdi za sebe da je u politici ledolomac jer od početka govori istinu kada je reč o kosovskom problemu. Ne zavarava, kako kaže, ni sebe ni javnost, a zbog toga je davno zaradio titulu izdajnika. Možda i prvi.

Tog 17. februara 2008. godine kada je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova bio je aktivan u politici. Učestvovao je i na vanrednoj sednici Skupštine Srbije koja je održana dan nakon jednostranog proglašenja.

foto: Ana Paunković

Iako je dugo bez državne funkcije, tvrdi da oseća odgovornost i da razmišlja kako da pomogne zemlji u delikatnom i teškom političkom trenutku. Mada navodi da su nam, istanjeni potencijali, a da je još tanji led na kojem stojimo.

Gost "Usijanja" je Čedomir Jovanović, lider LDP. Otkrio je da je prilagodio svoje obaveze da bi gledao posebnu sednicu Narodne skupštine, ali i da mu nije žao što više nije deo nje.

- Ja sam očekivao sve ovo što danas živim. Mislim da nisam pogrešio kada sam razmišljajući o Srbiji, nju video baš onakvu kakva je danas. Nisam srećan zbog toga. Uveren sam da smo neke odluke mogli i morali da donesemo ranije. Led je pod nama sve tanji, a potencijala je sve manje. Kada sam video da je posebna sednica Narodne skupštine zakazana, tada sam pomerio sve svoje obaveze i odlučio da je gledam. To nije bilo bačeno vreme, ali je ulilo vrstu nemira u mene. Posle te sednice prihvatio sam poziv raznih medija, a jedan od njih je iz Tirane. Zbog toga me sada zovu ljudi iz Prištine i Albanije - započeo je Jovanović.

Otkrio je i zbog čega ga zovu.

foto: Kurir televizija

- Kažu da pomognem... Pitali su me da li sam svestan da ja jedini govorim te stvari na takav način. Na njih je najviše utiska ostavio moj stav da mi, pre svega, moramo da razgovaramo jedni sa drugi jer svi ovde živimo, da smo upućeni jedni na druge i da od nas zavisi da li ćemo taj život provesti u rovovima ili ćemo ipak biti generacija koja ima misiju da odluči sudbinu ovog naroda.

Jovanović je potom rekao da je jedna od najboljih solucija lični razgovor predsednika Aleksandra Vučića sa Aljbinom Kurtijem.

- Mislim da bi trebalo da sednu i razgovaraju Vučić i Kurti. Poznajem i jednog i drugog. I dobre i loše strane politike koju vode. Znam kada tu politiku vode, a da to nije njihov lični izbor. Trebalo bi da razgovaraju bez posrednika - rekao je Jovanović.

Nedugo zatim, Jovanović je rekao da nema šanse da će predsednik Aleksandar Vučić, ali ni bilo koji odgovorni političar, potpisati sporazum Kosova sa UN.

- Onaj ko očekuje od Vučića da će potpisati sporazum u kojem stoji da će Kosovo dobiti stolicu u UN, taj se vara! I ne samo od Vučića, već ne znam ni za jednog odgovornog političara u Srbiji koji bi to uradio. To ne zavisi od volje pojedinaca, mi kao društvo prvo moramo o nečemu da razgovaramo. Nismo odgovorili na jedno fundamentalno pitanje, a to je šta se desilo na Kosovu i gde smo pogrešili - rekao je Jovanović.

