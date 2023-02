NE VREDI VEĆINA U UN, AKO NEMATE PODRŠKU SVETSKIH SILA! Antić: Ostaje utisak nepravde na Kosovu zbog dešavanja u Makedoniji

Istoričar Čedomir Antić gostovao je u emisiji Crveni Karton gde se dotakao sporazuma o rešenju kosovskog pitanja.

- Ja bih rekao da mi nismo subjekt u toj politici. Kao što je poznato 1999. godine Srbija i Crna Gora su bile napadnute od strane NATO koji je okupirao Kosovo i Metohiju, čak su i Rusija i Kina bile za to. Pokušaji Srbije da promeni to završavali su se neuspehom. U međuvremenu je došlo do sukoba među velikim silama, tako da se pokazalo da zemlje Kvinte traže od Srbije da prizna Kosovo, kako bi se ukinuo takav primer i žarište u međunarodnoj praksi. Pritisak je veliki, Srbija je popuštala, nekad je to bilo i pod prisilom - rekao je Antić.

- Posle smrti Zorana Đinđića je samo jedan segment njegove politike promenjen. Mi često čujemo da je ubijen od strane haškog lobija, međutim, Haški tribunal je najbolju saradnju imao sa sledećom vladom. Njegova kosovska politika gde je tražio podelu je napuštena, pa smo išli po zahtevima zapada. Prvo smo prihvatili standarde, pa da Kosovo odvojeno ide u EU u nadi da oni nikad neće biti primljeni. Da bi 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost, samo uz podršku zapadnih sila. Bez obzira na to što Srbija u poslednjih 5 godina uspeva da pridobije podršku nekih malih zemalja da otpriznaju Kosovo - istakao je Antić i nastavio:

- Posle dolaska nove vlasti, 2013. i 2015. smo dozvolili da se Kosovo integriše kao potpuno odvojen entitet od Srbije. Ni to nije dovoljno, imao sam prilike da vidim neke prevode tog sporazuma. Od Srbije se očekuje da potpiše da Kosovo može da uđe u sve međunarodne institucije i da će na određenom nivou uspostaviti diplomatske odnose s Kosovom. To bi onda trebalo da posluži, pošto zbog Rusa neće proći u UN, kao način da se pridobije pet zemalja EU da priznaju Kosovo i da oni uđu u NATO: To bi bio prvi veliki iskorak ka kosovskoj nezavisnosti još od 2000. godine.

- Mi često ističemo da većina članica UN ne priznaje Kosovo i to je matematički i aritmetički tačno. Nažalost, velike sile smatraju da suštinski odnos snaga definiše UN. To što imate većinu, ne znači ništa. Podsetiću da je 2010. naša država imala većinu za rezoluciju koja je povoljna po nas. Čak je i Gadafijev diplomata bio predsednik Generalne skupštine. Međutim, zapadne sile su bile toliko moćne da su pritisle našu vladu koja je odustala - rekao je Antić.

- Moje pitanje je zašto baš Jugoslavija, potom i Srbija treba da budu jedini izuzetak. Drugo, ako već govorimo o pravima, imaju i Srbi neku teritoriju koja je slična Kosovu, a to je Republika Srpska. Lep primer i za Kosovo i za Crnu Goru su Albanci u Makedoniji. Oni su čak dvaput podigli ustanak, svaki put su ga zaustavljali Amerikanci, pa im davali veća prava. Ostaje utisak nepravde. Srbi nisu narod koji će ići u terorizam, nacizam iako ovo liči na Vajmarsku Srbiju. Ali to je loše nasleđe - naveo je Antić.

