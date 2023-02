SOCIJALISTA KOJI JE GLEDAO FILMOVE ZA ODRASLE GOVORIO U SKUPŠTINI SVEGA TRI PUTA: Evo ko je Stević, TOP tema parlamenta!

Zvonimir Stević, poslanik SPS koji je zbog skandala u kojem je uhvaćen - kada je usred posebne sednice Skupštine o Kosovu i Metohiji gledao film za odrasle, a što su zabeležile kamere, za šest meseci novog saziva parlamenta govorio je svega tri puta!

To su podaci koji se mogu pronaći na portalu Otvoreni parlament.

foto: Nebojša Mandić

Socijalista je funkciju poslanika obavljao čak šest puta. Prvi put je izabran za narodnog poslanika u šestom sazivu, od 2004. do 2007, zatim u sedmom sazivu, od 2007. do 2008, godine. Posle pauze od jednog saziva ponovo je izabran u devetom sazivu, od 2012. do 2014, kao i u desetom sazivu, od 2014. do 2016. godine, i na kraju u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine. Poslednji put je izabran za poslanika na listi SPS u avgustu 2022.

Prema podacima sa portala Otvoreni parlament, Stević je predložio jedan zakon, a član je tri skupštinska odbora.

Njegova mesečna plata, prema podacima iz imovinske karte objavljenje na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, je bila 99.442 dinara. Poseduje kuću od 80 kvadrata i 10 ari placa, što je prijavio kao nasledstvo i stan od 50,44 kvadrata koji je kupio.

Poseduje i automobil škodu super b, a nema štedne uloge u bankama. Srević je rođen u Prištini 1957. godine i diplomirani je pravnik.

(Kurir.rs.)