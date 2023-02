CILJ IZBORA BIO BI PREKOMPONOVANJE POLITIČKE SCENE! Pejić za Kurir: SNS ili RASKIDA KOALICIJU sa SPS ili pravi čvršći savez!

Kao politički zemljotres odjeknula je vest da predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razmatra mogućnost raspisivanja vanrednih izbora već za septembar. Nakon skupštinske sednice o Kosovu i Metohiji na površinu je izašlo i veliko nezadovoljstvo koalicionim partnerima, posebno socijalistima, te se nameće pitanje da li SNS i SPS mogu da nastave saradnju.

Direktor agencije Faktor plus Vladimir Pejić za Kurir ocenjuje da je cilj Vučića i njegovog SNS, ukoliko se zaista odluče za prevremeni izlazak na izbore, prekomponovanje političke scene u skladu sa izazovima oko Kosova.

Izborno proleće

- Izbori još nisu izvesni, pogotovo ne u septembru. Ako bi do njih došlo, pre mislim da bi to bilo na proleće sledeće godine. Oseća se nedostatak saglasnosti po nekim ključnim pitanjima kod SPS, ali i drugih koalicionih partnera. To ne znači da će da dođe do raspada te koalicije i da u nekoj novoj vladi opet ne bi bili koalicioni partneri. Reč je o tome da bi izbori bili prilika da se pregrupišu one snage koji su za ovaj način vođenja politike i ovakvu spoljnu politiku u odnosu na one koje su protiv. Suviše je krupno pitanje oko KiM, ali i evropskih integracija i Rusije da bi se na dnevnom ili mesečnom nivou pravile različite kalkulacije. Traži se jasna politika. Posle izbora bi bilo novo to što bi ili došlo do potpunog razlaza ili do učvršćivanja odnosa i snažnijeg zajedništva vladajuće koalicije u vođenju te politike. Naravno mogući su i neki novi koji bi u narednom periodu mogli da budu koalicioni partneri naprednjacima - objašnjava naš sagovornik.

foto: Medija Centar Beograd

Komentarišući nagoveštaj Vučića da bi mogao da ide u trku za premijera, Pejić priznaje da mu je taj deo najzanimljiviji i da sigurno nosi određenu poruku. - To bi podrazumevalo kompletno prekomponovanje političke scene i verovatno bi značilo da podnosi ostavku na mesto predsednika Srbije. Očigledno je tim što je najavio želeo da pošalje određenu poruku. Nisam siguran kome je upućena i s kojim razlogom. Vučić je isuviše iskusan, dugo je na vlasti i verujem da svaki takav potez nije ishitren i nije došao a da prethodno nije dobro sračunat. Upotrebljena je ozbiljna politička kalkulacija. Kada je Vučić u pitanju, uvek isključujem mogućnost greške u koracima - naglašava Pejić.

Ko profitira

On smatra da razmatranje izbora u ovom momentu navodi na zaključak da nije bitan politički profit samim izbornim rezultatima već postizanje nekog snažnijeg saveza u vođenju politike oko ključnih pitanja - KiM, evropskih integracija, odnosa s Rusijom.

foto: Zorana Jevtić

- SNS sigurno ne bi pucao sebi u nogu i pravio izbore na kojima će izgubiti. Profitirao bi još neko. Tek ćemo videti kako se sednica skupštine o KiM odrazila na rejting desnice. Neko od njih bi bio na dobitku na izborima, ali sigurno ne svi. Sve zavisi kako bi na izborima nastupio SNS, kako SPS i ono što je možda najveće pitanje da li će se formirati patriotski blok kao što je najavljeno. To će promeniti poziciju desnice i upravo bi formiranje tog patriotskog bloka moglo da bude uzrok tih izbora - zaključuje Pejić.

Kurir.rs