KOALICIJA SPS-JS RASADNIK SKANDAL-MAJSTORA: I Rade Basta ispadima blamirao sebe i državu!

Zvonimir Stević i Marija Jevđić nisu jedini poslanici iz tabora koalicije SPS-JS koji su svojim skandaloznim postupcima unižavali institucije države Srbije. Među njima je i funkcioner Jedinstvene Srbije Rade Basta, koji je s funkcije generalnog direktora "Beogradskih elektrana" u oktobru prešao u Vladu Srbije i postao ministar privrede.

Neumesno

Basta je imao brojne ispade u javnosti, a jedan od poslednjih izveo je čim je seo u ministarsku fotelju. On je pokrenuo akciju "Žene su zakon", kako bi osnažio žensko preduzetništvo, ali je ispalo da je praktično pljunuo na sve žene, s obzirom na to da se javno hvalio da je kampanju podržao i narodnjak Era Ojdanić, lascivni i vulgarni zabavljač, poznat, između ostalog, i po tome što peva pesmu "Menjam žene kao kravate", ali i po samohvalisanju po rijaliti-programima da je bio i s mnogo mlađim devojkama, maltene maloletnicama! Ovaj pulen Dragana Markovića Palme, zadužen u stranci za Vojvodinu, poznat je i po izjavama koje su bile daleko izvan njegovog delokruga rada, a to su poslednjih godina bile toplane. Tako je mnoge začudilo njegovo zalaganje da se ukine srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, a posebno je bilo neumesno da se jedan direktor javnog preduzeća obraća stranim diplomatama najvišeg ranga u Srbiji - Basta je znao da im, ničim neizazvan, čestita imenovanje na dužnost ambasadora.

Šok čestitka

Koliko je netalentovan u javnom nastupu pokazao je i uoči Uskrsa prošle godine. U pokušaju da impresionira svojom čestitkom, zaposlenima i građanima je uputio neverovatne rečenice:

foto: Beta/Miloš Miškov

"Pobeda našeg spasitelja Isusa Hrista nad smrću, nauk vaskrsenja Sina Božjeg, nada su za sve verujuće da su pravda i dobrota uvek jače od nepravde i zla. Neka nas vaskrsenje Hristovo, taj veličanstveni događaj, koji je pokrenuo i otkrio večnost svim naraštajima, nadahne i osnaži u nama neprolazne vrednosti mira, praštanja i bratske ljubavi, kako bismo, prateći put Gospoda, složno i srdačno radili za dobrobit našeg naroda i otadžbine. S čvrstom verom da ćemo istrajati na putu istine, pravde i spasenja, sa željom da u zdravlju, radosti i miru provedete Vaskrs, upućujem vam pozdrav nade i radosti: Hristos voskrese - Vaistinu voskrese! Srećan Vaskrs!"

Basta je u politiku ušao preko Palminog JS i dogurao je do ministarskog mesta, uprkos neadekvatnom obrazovanju. On je po profesiji profesor fizičke kulture, bivši policajac i kik-bokser. U zvaničnoj biografiji piše i da je 2012. završio master studije ekonomije na Univerzitetu Privredna akademija. Po političkoj liniji do sada je bio: savetnik direktora "Elektrovojvodine", zamenik pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, odbornik u Skupštini Novog Sada, odbornik u Skupštini Beograda, ali i direktor FK Radnički iz Niša...

Kurir.rs